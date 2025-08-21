DANA en España: estas son las zonas más afectadas, con lluvias de hasta 50 mm en una hora

En cuanto a las temperaturas, las máximas seguirán bajando en el sureste, aunque habrá ligeros aumentos en el tercio oeste y en áreas de la mitad norte del Mediterráneo. Los 35 ºC solo se superarán en depresiones de Andalucía, mientras que en los litorales mediterráneos y en zonas del Guadalquivir las mínimas no bajarán de los 20 grados.