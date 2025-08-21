DANA en España: estas son las zonas más afectadas, con lluvias de hasta 50 mm en una hora

La llegada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha puesto en alerta a gran parte del tercio norte de la Península y al archipiélago balear. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves 21 de agosto se esperan precipitaciones intensas que podrían acumular hasta 50 mm en solo una hora, acompañadas en algunos casos de tormentas muy fuertes.
Zonas en alerta por la DANA
La Aemet ha activado avisos meteorológicos amarillos y naranja que afectan a varias comunidades:
- Baleares: aviso naranja por lluvias intensas y tormentas, vigente hasta las 9:00 horas de la mañana.
- Cataluña: aviso amarillo, activo hasta las 8:00 horas.
- Cantabria y País Vasco: aviso amarillo por precipitaciones, que se mantendrá hasta el mediodía, alrededor de las 12:00 horas.
- Navarra: aviso amarillo, que finalizará a las 15:00 horas.
En el entorno cantábrico oriental se espera lluvia persistente y localmente fuerte, mientras que en el litoral sureste peninsular y en el nordeste de Cataluña tampoco se descartan tormentas intensas.
Previsión meteorológica: más nubosidad y menos calor
A lo largo de la jornada, la DANA dejará cielos nubosos en gran parte del tercio norte y este peninsular, con chubascos ocasionales en la cordillera Ibérica y en zonas del extremo sureste.
En el resto del país y en Canarias predominarán los cielos despejados, salvo en el norte del archipiélago canario, donde se espera nubosidad más compacta.
En cuanto a las temperaturas, las máximas seguirán bajando en el sureste, aunque habrá ligeros aumentos en el tercio oeste y en áreas de la mitad norte del Mediterráneo. Los 35 ºC solo se superarán en depresiones de Andalucía, mientras que en los litorales mediterráneos y en zonas del Guadalquivir las mínimas no bajarán de los 20 grados.
Un respiro tras el calor extremo
Aunque España atraviesa todavía episodios de calor intenso, la llegada de esta DANA ofrece un respiro en las temperaturas y, al mismo tiempo, un reto en forma de lluvias torrenciales. Desde la Aemet recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y extremar la precaución en carretera y en zonas costeras durante la vigencia de los avisos.