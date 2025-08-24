Secciones
Cronograma: comienza la campaña para los comicios del 26 de octubre

Este miércoles 27 tendrá inicio formal la campaña para los próximos comicios, según establece el cronograma aprobado por la Justicia Nacional Electoral.

Los frentes y los partidos ya están inscriptos; los candidatos, registrados. Así, las fuerzas que competirán en las elecciones a diputado nacional ya están en carrera para el 26 de octubre. Y en estos días, estarán en condiciones de salir en busca de los votantes para convencerlos con sus ideas y propuestas.

Este miércoles 27 tendrá inicio formal la campaña para los próximos comicios, según establece el cronograma aprobado por la Justicia Nacional Electoral. ¿Qué implica esto? El Código Electoral Nacional (CEN), en el artículo 64 bis, define esta instancia como “el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática”.

La normativa aclara que “las actividades académicas, las conferencias y la realización de simposios no serán consideradas como partes integrantes de la campaña electoral”. Además, consigna que esta instancia comienza 60 días antes de las generales, y finaliza 48 horas antes del inicio del comicio (el 24 de octubre arranca la veda).

Otra fecha clave que se acerca en el cronograma es el 1 de septiembre, cuando está prevista la audiencia pública para exhibir diseño de la Boleta Única Papel con la oferta electoral. “Se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografía de candidatos y candidatas entregadas y demás requisitos”, señala el instrumento oficial.

