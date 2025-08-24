Cronograma: comienza la campaña para los comicios del 26 de octubre

Este miércoles 27 tendrá inicio formal la campaña para los próximos comicios, según establece el cronograma aprobado por la Justicia Nacional Electoral. ¿Qué implica esto? El Código Electoral Nacional (CEN), en el artículo 64 bis, define esta instancia como “el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática”.