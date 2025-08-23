Cartas de lectores: elecciones que vienen

Las décadas de errores y desaciertos nos trajeron a esto, a tal punto que nos hizo pensar que no estábamos preparados para vivir en democracia y lo digo a pesar que puede sonar como una frase desagradable. Entonces pregunto: en países ordenados y democráticos por excelencia ¿existirían los Belliboni, los Pérsico, los Grabois, los Sabatella, los Moyano, etc.; los intendentes, alcaldes (o como se llamen en otros países) como Insaurralde (el navegante), Espinoza, etc. ¿Cuánto durarían?... Lo mismo que un caramelo en la puerta de una escuela... Solo estoy señalando algunos contemporáneos porque si escarbamos en el tiempo necesitaría una página y nos transformaríamos en paleóntologos en vez de solucionar los problemas del presente y planificar el futuro. Y digo esto porque hasta en países que están a una hora no tolerarían situaciones con las que estamos conviviendo pero es lo que hay... (o lo que dejaron) porque si se vive en el 4° A, el del 4° B es su vecino... le guste o no le guste; y lo peor, que estuvo naturalizado. Repito: es difícil enderezar un barco escorado con unas cuantas maniobras en poco tiempo y con los instrumentos de navegación desmantelados... además no estamos en la Alemania de la post guerra donde se trabajaba una hora más sin percibir salario para levantar el país. Hacer un planteo como éste y es muy fácil imaginar la respuesta (pero no se la puede publicar). Ante la proximidad de las elecciones legislativas nos encontramos con los sempiternos rostros (salvo alguna excepción), con menos pelo y con más arrugas y sobre todo con más patrimonio y actuando como un globo aerostático que va hacia donde lo lleva el viento, a pesar de que nos quieran hacer creer otra cosa, porque cuando vemos el resultado de sus gestiones nos transmiten tanto optimismo y seguridad como entrar al quirófano de un cirujano con Parkinson. Hay una frase que es una sentencia bíblica... “La reputación mira hacia el pasado y la credibilidad hacia adelante”, cosa que el peronismo no tuvo en cuenta en las últimas elecciones. Ahora vemos en LA GACETA los rostros de cuatro postulantes que pertenecen a la rama de actores, actrices y famosos, que a ninguno de ellos los escuché jamás una frase coherente y Porcelito, famoso por “laburar nunca” que también está en lista de espera. Esto me recuerda a los negocios de venta de carne; con la compra le daban un número para el sorteo de una moto o heladera al final del mes; en fin... creo que en el rubro “candidatos” hemos llegado al último escalón.