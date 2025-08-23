“Tratame con respeto que soy la vicepresidente”: el cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza en medio del escándalo en la Andis

En el marco del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo públicas conversaciones que mantuvo Victoria Villarruel con Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo que hoy enfrenta una causa judicial por presunta recaudación ilegal vinculada a la compra y venta de medicamentos.