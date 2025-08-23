Secciones
“Tratame con respeto que soy la vicepresidente”: el cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza en medio del escándalo en la Andis

La intendenta de Quilmes publicó chats entre la vicepresidenta y Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, investigado por presuntas maniobras de corrupción.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 1 Hs

En el marco del escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo públicas conversaciones que mantuvo Victoria Villarruel con Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo que hoy enfrenta una causa judicial por presunta recaudación ilegal vinculada a la compra y venta de medicamentos.

Mendoza apuntó contra la vicepresidenta por su relación con Spagnuolo y escribió en redes:

“Todo llega. La verdad siempre sale a la luz. Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando…”.

Junto a ese mensaje, compartió una captura del intercambio entre Villarruel y el exfuncionario.

La respuesta de Victoria Villarruel

La vicepresidenta contestó de manera inmediata y con tono desafiante:

“Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”.

La intendenta de Quilmes no bajó el tono y redobló la apuesta:

“Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”.

Los audios que complican al exdirector de la Andis

El cruce político se da en paralelo a la difusión de audios de Spagnuolo que revelan supuestas maniobras de corrupción. En esas grabaciones, el exfuncionario denuncia que la droguería Suizo Argentina S. A. presionaba a proveedores con sobreprecios y recaudaciones indebidas.

“A mí me están desfalcando la agencia”, se escucha decir a Spagnuolo en uno de los fragmentos que circulan públicamente.

La investigación ya derivó en allanamientos judiciales y en la apertura de una causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Villarruel intenta despegarse del escándalo

Mientras tanto, la vicepresidenta busca enfocarse en su agenda institucional. Este fin de semana viajó a Chubut, donde encabezó actividades oficiales junto al gobernador Ignacio Torres.

Al ser consultada por la polémica, Villarruel declaró:

“El país atraviesa un momento difícil y bastante confuso. A mí me votaron los argentinos como vicepresidenta de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación institucional, que es presidir el Senado”.

Temas Victoria Villarruel
