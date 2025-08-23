Secciones
JP Morgan rebajó la proyección de crecimiento de Argentina: de 5,3% a 4,7%

El banco estadounidense ajustó a la baja sus expectativas para la economía argentina en 2025. Señaló enfriamiento en la actividad, caída en la industria y el impacto de las tasas de interés altas.

Hace 1 Hs

El banco de inversión JP Morgan recortó su previsión de crecimiento para la economía argentina en 2025: del 5,3% que esperaba anteriormente, ahora proyecta un 4,7%.

El ajuste responde a la desaceleración de la actividad y al efecto del fuerte aumento en las tasas de interés, que comienza a sentirse en distintos sectores.

Enfriamiento de la economía argentina

En un nuevo informe, JP Morgan advirtió que en junio la economía apenas se ubicó 0,5 puntos por encima del promedio del último trimestre de 2024, pero quedó 0,6 puntos por debajo de diciembre de ese año.

Los primeros datos de julio confirmaron la tendencia:

Ventas de autos: -10,8% mensual.

Producción industrial: -2,8%.

Tasas de interés y estabilidad fiscal

Según el banco, el impacto de las tasas reales altas sobre las cuentas fiscales será limitado en el corto plazo. Sin embargo, advirtió que la normalización de las condiciones de mercado es clave para asegurar la estabilidad fiscal y monetaria en el mediano plazo.

