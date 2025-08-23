Secciones
CulturaMúsica

“Un encuentro de pañuelos” en Barrio Sur con la nueva edición del Paseo de la Zamba

El evento unió las plazas San Martín y Belgrano en homenaje a los próceres que lucharon por la Independencia. Música, danzas y tradición popular dieron vida al noveno encuentro.

PAÑUELOS AL VIENTO. Bailarines y vecinos coparon Barrio Sur al ritmo de la zamba. PAÑUELOS AL VIENTO. Bailarines y vecinos coparon Barrio Sur al ritmo de la zamba. FOTO DE LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánPlaza BelgranoBarrio SurPlaza San Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lastenia iluminó la noche con su séptima Marcha de las Antorchas

Lastenia iluminó la noche con su séptima Marcha de las Antorchas

Día del Folklore Argentino: ¿por qué se celebra cada 22 de agosto?

Día del Folklore Argentino: ¿por qué se celebra cada 22 de agosto?

Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Santoral del 19 de agosto: ¿qué santos se celebran hoy?

Sabores, música y tradición: el calendario de septiembre en Tucumán

Sabores, música y tradición: el calendario de septiembre en Tucumán

Santoral del 20 de agosto: ¿Qué santos se celebran en esta fecha?

Santoral del 20 de agosto: ¿Qué santos se celebran en esta fecha?

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
3

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos
4

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
5

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei
6

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

Más Noticias
Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios