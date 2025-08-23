Con los tucumanos Carreras, Albornoz y García, Los Pumas vencen a All Blacks en casa
Por primera vez en su historia, el seleccionado albiceleste venció a neozelandeses en Argentina. En un estadio José Amalfitani colmado, el seleccionado argentino mostró carácter, coraje y precisión para imponerse 29-23 ante el poderoso equipo neozelandés.
Temas Felipe ContepomiBautista DelguyTomás AlbornozMarcos KremerGuido PettiGonzalo GarcíaMateo CarrerasSantiago Carreras
