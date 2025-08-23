EN VIVO Los Pumas quieren dar el golpe histórico contra los All Blacks

Los Pumas igualan a los All Blacks
Los Pumas mas cerca
Mateo Carreras anotó el 11 a 13
Tarjeta amarrilla para Will Jordan
El equipo oceánico anota nuevamente
Fletcher Newell consigue el try y anota el 13 a 6
Los neozelandeses anotan
Proctor apoya en el in-goal y partido va 6 - 8
Los locales suman en el marcador
Mallía acierta el penal
Cambios
A los 13 minutos entra Carreras por Albornoz que sale lesionado
Igualaron los All Blacks
Con un penal por offside, los All Blacks igualan por 3-3.
Los Pumas abren el marcador
Tomás Albornoz acierta el primer penal
Empezó el partido
Con entradas agotadas Los Pumas buscarán hacer historia
Salen Los Pumas a la cancha
Un All Blacks centenario
Codie Taylor alcanzará hoy el centenar de presentaciones con los All Blacks. Su historia tiene raíces profundas: es tataranieto de Walter Pringle, uno de los pioneros del seleccionado neozelandés, que vistió la camiseta negra por primera vez en 1893.
En su recorrido con Nueva Zelanda, el hooker se cruzó con Julián Montoya más que con cualquier otro adversario. Con el choque de esta tarde, ambos sumarán 17 partidos compartiendo la cancha en esa posición clave.
Hito histórico
En el estadio de Vélez, el hooker Codie Taylor alcanzará un hito histórico: será el decimocuarto neozelandés en llegar a los 100 tests con los All Blacks, mientras que Simon Parker tendrá su debut absoluto con la camiseta del seleccionado.
Cuentas pendientes
Los Pumas irán esta tarde por una cuenta pendiente: vencer por primera vez a los All Blacks en territorio argentino. El seleccionado nacional consiguió tres triunfos históricos ante los neozelandeses —en Australia en 2020 y en Nueva Zelanda en 2022 y 2024—, pero nunca logró hacerlo como local. El estadio José Amalfitani será el escenario donde el equipo de Felipe Contepomi intentará romper esa barrera y sumar un nuevo capítulo a la rivalidad con los hombres de negro.