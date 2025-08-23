Secciones
Así fue el regreso de "Dibu" Martínez en la derrota del Aston Villa

El arquero argentino reapareció tras cumplir una suspensión, aunque su equipo volvió a tropezar en la Premier League y crecen las versiones que lo vinculan con los “Red Devils”.

Hace 2 Hs

Emiliano Martínez regresó a la titularidad en el Aston Villa después de haber cumplido una fecha de sanción, aunque su vuelta no alcanzó para torcer la mala racha de los dirigidos por Unai Emery. El conjunto de Birmingham cayó en Londres ante Brentford y continúa sin poder sumar de a tres en el inicio de la Premier League, un arranque que preocupa a los hinchas.

El marplatense mantuvo la concentración habitual, pero la suerte tampoco lo acompañó. El Villa había conseguido el empate, aunque el gol fue invalidado por fuera de juego y el marcador terminó dejando con las manos vacías a los de Emery, que todavía no conocen la victoria en esta temporada.

Mientras tanto, crecen los rumores de una posible salida del arquero campeón del mundo hacia el Manchester United, en lo que sería un traspaso resonante para el mercado inglés. En medio de esa incertidumbre, el Villa deberá afrontar un calendario exigente en septiembre: primero se medirá con Everton, Sunderland y Fulham, antes de los duelos de máxima dificultad frente a Tottenham y Manchester City. Ya en noviembre llegarán choques de peso contra Liverpool, Bournemouth, Leeds y Wolverhampton.

El contexto no es sencillo para el arquero argentino, que sigue siendo figura indiscutida en su selección y uno de los referentes de la Premier, aunque la actualidad de su club lo pone en el centro de la escena. Los próximos partidos pueden marcar no solo el futuro del Villa en la liga, sino también el destino de Martínez en el fútbol inglés.

