Así fue el regreso de "Dibu" Martínez en la derrota del Aston Villa

Mientras tanto, crecen los rumores de una posible salida del arquero campeón del mundo hacia el Manchester United, en lo que sería un traspaso resonante para el mercado inglés. En medio de esa incertidumbre, el Villa deberá afrontar un calendario exigente en septiembre: primero se medirá con Everton, Sunderland y Fulham, antes de los duelos de máxima dificultad frente a Tottenham y Manchester City. Ya en noviembre llegarán choques de peso contra Liverpool, Bournemouth, Leeds y Wolverhampton.