La advertencia de Fantino al Gobierno por el escándalo de presuntas coimas: "¡Que caigan en cana!"

💥FANTINO SE DESPEGA DEL GOBIERNO



🗣️"SI YO ME ENTERO QUE ESTÁS EN LA MUGRE, QUE ME MENTÍS, TE FUSILO"

- "Que caiga en cana quien tenga que caer. ¿Qué somos gatos de yeso levantando la mano chupando pija y diciendo que está todo bien?"

-"Lo único que no le puede pasar a este… pic.twitter.com/srHdXODFMN