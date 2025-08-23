La advertencia de Fantino al Gobierno por el escándalo de presuntas coimas: "¡Que caigan en cana!"

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Fantino, conductor y amigo del presidente Javier Milei, alzó su voz en las última horas para reclamar que el Gobierno y la Justicia actúen con firmeza para que “caiga en cana quien tenga que caer”.
Desde su programa en Neura, Fantino fue categórico al dejar en claro sus límites infranqueables. “Si chorearon que vayan a Guantánamo”. Advirtió, además, que “lo único que no le puede pasar a este Gobierno es que haya mugre y ladrones”.
Por último, el conductor celebró la difusión de los audios y defendió el rol de los periodistas en denunciar la corrupción. “No hay denunciantes buenos y denunciantes malos”.
💥FANTINO SE DESPEGA DEL GOBIERNO— Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 23, 2025
🗣️"SI YO ME ENTERO QUE ESTÁS EN LA MUGRE, QUE ME MENTÍS, TE FUSILO"
- "Que caiga en cana quien tenga que caer. ¿Qué somos gatos de yeso levantando la mano chupando pija y diciendo que está todo bien?"
-"Lo único que no le puede pasar a este… pic.twitter.com/srHdXODFMN
El escándalo en Andis y la premonición de Fantino
El escándalo, que derivó en la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue un tema central en la emisión de Neura. Spagnuolo, amigo y exabogado personal de Milei, había sido entrevistado por Fantino semanas antes.
En esa nota, Fantino relató cómo intentó indagar sobre supuestas internas del gobierno, llegando a mencionar nombres como “Lule” Menem, aunque Spagnuolo evadió las preguntas.
Fantino no solo exigió limpieza, sino que también lanzó una fuerte advertencia a las “cúpulas libertarias” sobre la seriedad de la justicia, mencionando a los investigadores, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes son “imposible llegarles”.