La advertencia de Fantino al Gobierno por el escándalo de presuntas coimas: "¡Que caigan en cana!"

El conductor reiteró que es amigo del presidente, pero reclamó que la Justicia actúe con firmeza en el caso.

Hace 2 Hs

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Fantino, conductor y amigo del presidente Javier Milei, alzó su voz en las última horas para reclamar que el Gobierno y la Justicia actúen con firmeza para que “caiga en cana quien tenga que caer”.

Desde su programa en Neura, Fantino fue categórico al dejar en claro sus límites infranqueables. “Si chorearon que vayan a Guantánamo”. Advirtió, además, que “lo único que no le puede pasar a este Gobierno es que haya mugre y ladrones”.

Por último, el conductor celebró la difusión de los audios y defendió el rol de los periodistas en denunciar la corrupción. “No hay denunciantes buenos y denunciantes malos”.

El escándalo en Andis y la premonición de Fantino

El escándalo, que derivó en la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue un tema central en la emisión de Neura. Spagnuolo, amigo y exabogado personal de Milei, había sido entrevistado por Fantino semanas antes.

En esa nota, Fantino relató cómo intentó indagar sobre supuestas internas del gobierno, llegando a mencionar nombres como “Lule” Menem, aunque Spagnuolo evadió las preguntas.

Fantino no solo exigió limpieza, sino que también lanzó una fuerte advertencia a las “cúpulas libertarias” sobre la seriedad de la justicia, mencionando a los investigadores, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes son “imposible llegarles”.

