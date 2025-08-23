Sabores, música y tradición: el calendario de septiembre en Tucumán

Con la llegada de la primavera, Tucumán despierta con sus colores, sus aromas y el eco de sus tradiciones más arraigadas. Este septiembre, el Jardín de la República se viste de fiesta para albergar tres eventos que son parte del alma provincial: el Festival Nacional del Limón, la Fiesta Nacional de la Empanada y el Festival Lules canta a la Patria. Tres celebraciones que, a través de la música y la gastronomía, rinden homenaje a la identidad y al trabajo de su gente, invitando a residentes y turistas a ser parte de una experiencia inolvidable.