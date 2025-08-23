En medio del escándalo de la ANDIS, la tucumana Cristina Pérez reiteró su postura contra la corrupción

Sin mencionar directamente el caso, la conductora de Radio Rivadavia reafirmó su condena a la corrupción “sin importar el signo político” y exigió el accionar de la Justicia. “La corrupción es uno de los peores males que afecta a nuestra democracia. La justicia debe investigar y garantizar que se cumpla la ley y que no haya impunidad”, escribió.