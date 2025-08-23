Secciones
Política

En medio del escándalo de la ANDIS, la tucumana Cristina Pérez reiteró su postura contra la corrupción

"La justicia debe investigar", dijo la periodista, y recordó su discurso durante los Martín Fierro.

Cristina Pérez. Cristina Pérez.
Hace 1 Hs

En medio del escándalo político desatado por la filtración de audios que salpican al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la periodista tucumana, Cristina Pérez, volvió a expresarse con un mensaje contundente en sus redes sociales.

Sin mencionar directamente el caso, la conductora de Radio Rivadavia reafirmó su condena a la corrupción “sin importar el signo político” y exigió el accionar de la Justicia. “La corrupción es uno de los peores males que afecta a nuestra democracia. La justicia debe investigar y garantizar que se cumpla la ley y que no haya impunidad”, escribió.

Pérez vinculó esta postura con las palabras que pronunció al recibir el premio Martín Fierro a la Mejor Labor en Conducción Femenina, en julio pasado. En aquella oportunidad había asegurado: “Mi discurso del Martín Fierro no tiene fecha de vencimiento”.

En su recordado mensaje de premiación, la periodista había hecho un llamado a la defensa de las instituciones y había remarcado: “Es muy importante saber que para la república todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que no se robe”.

Temas Cristina PérezPremios Martín FierroArgentinaRadio Rivadavia
