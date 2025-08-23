En medio del escándalo de la ANDIS, la tucumana Cristina Pérez reiteró su postura contra la corrupción

En medio del escándalo político desatado por la filtración de audios que salpican al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la periodista tucumana, Cristina Pérez, volvió a expresarse con un mensaje contundente en sus redes sociales.
Sin mencionar directamente el caso, la conductora de Radio Rivadavia reafirmó su condena a la corrupción “sin importar el signo político” y exigió el accionar de la Justicia. “La corrupción es uno de los peores males que afecta a nuestra democracia. La justicia debe investigar y garantizar que se cumpla la ley y que no haya impunidad”, escribió.
Pérez vinculó esta postura con las palabras que pronunció al recibir el premio Martín Fierro a la Mejor Labor en Conducción Femenina, en julio pasado. En aquella oportunidad había asegurado: “Mi discurso del Martín Fierro no tiene fecha de vencimiento”.
En su recordado mensaje de premiación, la periodista había hecho un llamado a la defensa de las instituciones y había remarcado: “Es muy importante saber que para la república todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que no se robe”.