Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

"La verdad -dijo Jaldo- que estoy muy contento hoy de estar recorriendo diferentes circuitos y fundamentalmente estructuras que han venido trabajando y creciendo en los últimos tiempos como es Multiplicar Lealtad, conducido por Mario Leito, Gonzalo Carrillo y un gran equipo de compañeros y compañeras. Ha sido realmente una multitud esta reunión de trabajo que hemos tenido. Primero porque ha sido un encuentro no solo de peronistas sino también de muchos vecinos y vecinas que han venido a acompañar y que quieren saber de qué se trata, como es el hecho de las elecciones del 26 de octubre porque es un tema que nos compete a todos los argentinos y fundamentalmente a todos los tucumanos porque en esa fecha a través de la voluntad popular podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos”, agregó.