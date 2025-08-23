Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

En un encuentro en el barrio Independencia, el vicepresidente del Partido Justicialista de Tucumán y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, resaltó la importancia del acompañamiento ciudadano para definir el futuro de la provincia. La jornada, organizada por el espacio Multiplicar Lealtad, se centró en capacitar a los vecinos sobre el uso de la Boleta Única de Papel de cara a las próximas elecciones.
Jaldo, acompañado por otros candidatos y dirigentes del Frente Tucumán Primero, enfatizó el esfuerzo del Gobierno provincial para mantener los servicios esenciales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para continuar en esa línea. Criticó las políticas nacionales que, según dijo, perjudican a los sectores más vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad.
Mario Leito, dirigente de Multiplicar Lealtad, destacó el liderazgo de Jaldo en la defensa de los intereses tucumanos frente a las políticas del gobierno nacional. Gonzalo Carrillo, también de Multiplicar Lealtad, expresó el compromiso de trabajar para frenar las políticas nacionales y construir una Argentina y una provincia "pujantes".
Los candidatos del peronismo tucumano
Cabe destacar que la lista oficial de candidatos del Frente Tucumán Primero está encabezada por Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. Los suplentes son Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo.
"La verdad -dijo Jaldo- que estoy muy contento hoy de estar recorriendo diferentes circuitos y fundamentalmente estructuras que han venido trabajando y creciendo en los últimos tiempos como es Multiplicar Lealtad, conducido por Mario Leito, Gonzalo Carrillo y un gran equipo de compañeros y compañeras. Ha sido realmente una multitud esta reunión de trabajo que hemos tenido. Primero porque ha sido un encuentro no solo de peronistas sino también de muchos vecinos y vecinas que han venido a acompañar y que quieren saber de qué se trata, como es el hecho de las elecciones del 26 de octubre porque es un tema que nos compete a todos los argentinos y fundamentalmente a todos los tucumanos porque en esa fecha a través de la voluntad popular podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos”, agregó.
Por su parte, Gonzalo Carrillo habló de ponerle un freno a las políticas del Gobierno nacional. “La verdad que estamos muy contentos y convencidos, todos los que formamos parte de Multiplicar Lealtad, que este es el camino que a nosotros nos va a llevar a ponerle un freno a las políticas del Gobierno Nacional. Y hoy hemos asumido ese compromiso con el gobernador, con la militancia, con el pueblo tucumano, de que no vamos a parar un instante y que vamos a seguir trabajando todos los días como lo venimos haciendo, porque la verdad que nosotros necesitamos una Argentina mejor, necesitamos una provincia pujante”, afirmó.