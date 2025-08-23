Secciones
Política

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

El gobernador, acompañado por otros candidatos y dirigentes del Frente Tucumán Primero, enfatizó el esfuerzo del Gobierno provincial para mantener los servicios esenciales.

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos
Hace 1 Hs

En un encuentro en el barrio Independencia, el vicepresidente del Partido Justicialista de Tucumán y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, resaltó la importancia del acompañamiento ciudadano para definir el futuro de la provincia. La jornada, organizada por el espacio Multiplicar Lealtad, se centró en capacitar a los vecinos sobre el uso de la Boleta Única de Papel de cara a las próximas elecciones.

Jaldo, acompañado por otros candidatos y dirigentes del Frente Tucumán Primero, enfatizó el esfuerzo del Gobierno provincial para mantener los servicios esenciales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para continuar en esa línea. Criticó las políticas nacionales que, según dijo, perjudican a los sectores más vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad.

Mario Leito, dirigente de Multiplicar Lealtad, destacó el liderazgo de Jaldo en la defensa de los intereses tucumanos frente a las políticas del gobierno nacional. Gonzalo Carrillo, también de Multiplicar Lealtad, expresó el compromiso de trabajar para frenar las políticas nacionales y construir una Argentina y una provincia "pujantes".

Los candidatos del peronismo tucumano

Cabe destacar que la lista oficial de candidatos del Frente Tucumán Primero está encabezada por Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. Los suplentes son Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo.

"La verdad -dijo Jaldo- que estoy muy contento hoy de estar recorriendo diferentes circuitos y fundamentalmente estructuras que han venido trabajando y creciendo en los últimos tiempos como es Multiplicar Lealtad, conducido por Mario Leito, Gonzalo Carrillo y un gran equipo de compañeros y compañeras. Ha sido realmente una multitud esta reunión de trabajo que hemos tenido. Primero porque ha sido un encuentro no solo de peronistas sino también de muchos vecinos y vecinas que han venido a acompañar y que quieren saber de qué se trata, como es el hecho de las elecciones del 26 de octubre porque es un tema que nos compete a todos los argentinos y fundamentalmente a todos los tucumanos porque en esa fecha a través de la voluntad popular podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos”, agregó.

Por su parte, Gonzalo Carrillo habló de ponerle un freno a las políticas del Gobierno nacional. “La verdad que estamos muy contentos y convencidos, todos los que formamos parte de Multiplicar Lealtad, que este es el camino que a nosotros nos va a llevar a ponerle un freno a las políticas del Gobierno Nacional. Y hoy hemos asumido ese compromiso con el gobernador, con la militancia, con el pueblo tucumano, de que no vamos a parar un instante y que vamos a seguir trabajando todos los días como lo venimos haciendo, porque la verdad que nosotros necesitamos una Argentina mejor, necesitamos una provincia pujante”, afirmó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
2

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
3

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
5

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada
6

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Más Noticias
Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Guillermo Francos dará su informe de gestión en Diputados en medio de un escándalo por presuntas coimas

Guillermo Francos dará su informe de gestión en Diputados en medio de un escándalo por presuntas coimas

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios