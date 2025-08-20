Alivio térmico en España: una DANA rompe la ola de calor con tormentas y temperaturas inusualmente bajas

El portavoz de Aemet, José Luis Camacho, explicó que la entrada de aire atlántico por el norte y oeste será la clave de este descenso, aunque en zonas del Mediterráneo, Baleares y Canarias los valores seguirán siendo elevados. En el valle del Guadalquivir y en áreas del sudeste peninsular, las máximas alcanzarán los 35-36 grados.