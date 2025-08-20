Alivio térmico en España: una DANA rompe la ola de calor con tormentas y temperaturas inusualmente bajas

España vive un cambio radical en el tiempo tras la histórica ola de calor que azotó al país. Este miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una vaguada dará origen a una DANA sobre el mar Cantábrico, que se desplazará lentamente hacia el interior de Francia, provocando un alivio térmico en varias comunidades.
El portavoz de Aemet, José Luis Camacho, explicó que la entrada de aire atlántico por el norte y oeste será la clave de este descenso, aunque en zonas del Mediterráneo, Baleares y Canarias los valores seguirán siendo elevados. En el valle del Guadalquivir y en áreas del sudeste peninsular, las máximas alcanzarán los 35-36 grados.
Muertes por golpe de calor en Andalucía
A pesar del alivio previsto, las consecuencias de la reciente ola de calor se siguen notando. Andalucía confirmó este miércoles dos muertes por golpe de calor en Sevilla y Córdoba, recordando la peligrosidad de las temperaturas extremas.
Tormentas, granizo y lluvias intensas
La llegada de la DANA activó avisos por lluvias y tormentas. Se esperan chubascos localmente fuertes con granizo en el Pirineo de Lleida —donde rige aviso naranja por precipitaciones—, el noreste de Cataluña y el Cantábrico oriental. En esta última zona podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado en pocas horas.
En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el norte, algo de calima en las islas orientales y vientos alisios con rachas muy fuertes.
Temperaturas inusualmente bajas para agosto
El portal Meteored destaca que este episodio traerá valores “anormalmente bajos” para esta época del año. En provincias como Segovia y Burgos, las máximas quedarán en 25 y 22 grados, hasta 10 grados por debajo de lo habitual en agosto.
En cambio, Córdoba y Murcia alcanzarán los 36 grados, valores considerados más normales para estas fechas, mientras que en ciudades como Santander, Vitoria o San Sebastián no se superarán los 23 grados.
Qué esperar en los próximos días
Jueves: la DANA se desplazará hacia Europa central, pero se mantendrá la inestabilidad en el Cantábrico, Pirineos y mitad norte del área mediterránea, con lluvias y chubascos vespertinos.
Viernes y sábado: la dorsal anticiclónica del Atlántico recuperará terreno, aportando mayor estabilidad, aunque todavía pueden darse tormentas en el norte y este peninsular. Las temperaturas volverán a subir hasta situarse cerca de los valores normales para esta época.
Un verano de contrastes
El verano de 2025 está dejando contrastes extremos en España: de récords históricos de calor con consecuencias fatales, a temperaturas notablemente bajas y tormentas intensas en cuestión de días. Expertos de Meteored señalan que la aproximación de varios embolsamientos de aire frío seguirá favoreciendo episodios de tormentas intensas en distintas comunidades durante las próximas jornadas.