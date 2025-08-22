Secciones
La increíble playa de España que está vacía incluso en agosto: un paraíso secreto junto al Guadiana

Punta del Moral, en Ayamonte, combina arena fina, aguas tranquilas y un entorno natural único.

PLAYA PUNTA DEL MORAL. PLAYA PUNTA DEL MORAL. FOTO/ISLA CANELA
Hace 5 Min

En pleno mes de agosto, cuando las costas españolas se llenan de sombrillas y bañistas, existe un lugar en Huelva que sorprende por su calma. Se trata de la Playa Punta del Moral, un arenal de más de 2.500 metros de longitud y unos 60 de anchura, situado en el municipio de Ayamonte, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí, el Atlántico se funde con las aguas del Guadiana, creando un paisaje costero único en Andalucía.

Un arenal tranquilo en plena temporada alta

Lo que distingue a Punta del Moral de otras playas del sur es que permanece libre de masificaciones incluso en pleno verano. Su arena dorada y su oleaje moderado la convierten en una opción perfecta tanto para familias con niños como para quienes buscan desconectar en soledad. Durante la marea baja, el arenal se ensancha y se forman pequeñas piscinas naturales, un atractivo añadido para los más pequeños.

Servicios y gastronomía con sabor marinero

La playa está equipada con todo lo necesario para la comodidad del visitante: pasarelas de acceso, aseos, duchas y alquiler de sombrillas y hamacas. Además, la oferta gastronómica de la zona mantiene viva la tradición marinera de Ayamonte, con chiringuitos y restaurantes especializados en pescados y mariscos frescos.

El puerto deportivo y el espigón, diseñados para proteger la costa de la erosión, se han convertido en lugares ideales para pasear y contemplar los atardeceres sobre el Atlántico.

Un entorno perfecto para actividades náuticas y cultura

Más allá del baño y el descanso, Punta del Moral ofrece alternativas de ocio como kayak en el Guadiana, windsurf, kitesurf o pesca deportiva, gracias a las condiciones favorables de viento y mar.

El atractivo de este enclave no se limita a la naturaleza. En sus alrededores se encuentra el Mausoleo romano de Punta del Moral, un vestigio del siglo IV que aporta un toque histórico y cultural a este paraíso costero.

La Playa Punta del Moral es uno de esos secretos del litoral andaluz que se mantienen al margen de las grandes aglomeraciones. Su equilibrio entre naturaleza, servicios y tranquilidad la convierten en un destino perfecto para quienes buscan disfrutar del mar con calma, incluso en la temporada más concurrida del año.

