La increíble playa de España que está vacía incluso en agosto: un paraíso secreto junto al Guadiana

En pleno mes de agosto, cuando las costas españolas se llenan de sombrillas y bañistas, existe un lugar en Huelva que sorprende por su calma. Se trata de la Playa Punta del Moral, un arenal de más de 2.500 metros de longitud y unos 60 de anchura, situado en el municipio de Ayamonte, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí, el Atlántico se funde con las aguas del Guadiana, creando un paisaje costero único en Andalucía.