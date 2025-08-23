Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Aunque mantiene su vida privada en un profundo hermetismo que se agudizó tras su diagnóstico de Parkinson, el Indio Solari es muy activo en su cuenta de Instagram. Allí publica fotos sobre el genocidio en Gaza, también imágenes de su estudio de grabación y hasta algunos adelantos de sus canciones. A sus 76 años, el ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota encontró en las redes sociales un canal de comunicación con sus seguidores.