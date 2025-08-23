Secciones
Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

La cantante vuelve al Mercedes Sosa. 2x1 para socios de Club LA GACETA.

GAVIOTA DE PLATINO. Myriam Hernández, la gloria en Viña del Mar.
Hace 2 Hs

En un año lleno de claroscuros, Myriam Hernández sigue apostando al amor, aunque su corazón siga en proceso de curación. La cantante chilena terminó en febrero de 2025 su matrimonio de 35 años con su representante y esposo, Jorge Saint-Jean Domic, y aún no se le conoce una nueva relación sentimental confirmada, más allá de las especulaciones en redes sociales y publicaciones en su país.

Mientras sana, la “baladista de América” vuelve a Tucumán en el marco de su gira internacional Tauro World Tour 2025, para llenar nuevamente el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con un espectáculo en el que pasarán sus grandes éxitos y los nuevos temas del disco que le da nombre a la gira, con una puesta en escena cuidada hasta el mínimo detalle, como acostumbra disfrutar su público. El show de la artista comenzará a las 21. Los socios de Club LA GACETA podrán aprovechar de la promoción especial de 2x1 en entradas.

La vocalista romántica interpretará clásicos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Tonto”, “Ay, amor”, “Herida” y “Peligroso amor” (un repertorio difícil de seleccionar, ya que su carrera de 12 discos está jalonada de grandes títulos que han marcado generaciones), junto con su último trabajo -titulado como su signo zodiacal, ya que nació el 2 de mayo de 1967 según su página oficial-  donde aborda temas desde la madurez y la experiencia, con toques de nostalgia y emoción.

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

A principios de año, la artista de 58 años se consagró en el Festival de Viña del Mar, donde se le otorgó la preciada Gaviota de Platino (es la primera chilena y quinta persona en recibirlo en toda la historia del evento, lo que la ubica en el mismo escalón que Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica y Los Jaivas) y en mayo actuó en el Estadio Nacional de Chile ante más de 50.000 personas. En septiembre, con el mismo show que hoy estará en Tucumán la espera Estados Unidos.

