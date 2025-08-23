Myriam Hernández: la “baladista de América” sigue apostando al amor

A principios de año, la artista de 58 años se consagró en el Festival de Viña del Mar, donde se le otorgó la preciada Gaviota de Platino (es la primera chilena y quinta persona en recibirlo en toda la historia del evento, lo que la ubica en el mismo escalón que Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica y Los Jaivas) y en mayo actuó en el Estadio Nacional de Chile ante más de 50.000 personas. En septiembre, con el mismo show que hoy estará en Tucumán la espera Estados Unidos.