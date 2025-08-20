Secciones
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”
Hace 7 Hs

La voz más romántica de Latinoamérica vuelve al país con una gira que promete emociones, nostalgia y canciones inolvidables. Luego de su apoteósica presentación en el Estadio Nacional de Chile, donde reunió a más de 50.000 personas el pasado 23 de mayo, y de su ovacionada participación en el Festival de Viña del Mar, donde se llevó las dos preciadas Gaviotas de Plata y de Oro, Myriam Hernández aterriza en Argentina con su exitoso Tauro World Tour 2025.

Fechas confirmadas en el norte argentino:

- 22 de agosto – Salta

Teatro Provincial Juan Carlos Saravia

🎫 www.entradaweb.com.ar

- 23 de agosto – Tucumán

Teatro Mercedes Sosa

🎫 https://entradas.teatromercedessosa.com.ar/

- 24 de agosto – Jujuy

Centro Cultural Martín Fierro

🎫 www.norteticket.com

- 26 de agosto – Santiago del Estero

Teatro 25 de Mayo

🎫 www.norteticket.com

- 27 de agosto – Catamarca

Cine Teatro Catamarca

🎫 www.entradaweb.com.ar

Con una puesta en escena de primer nivel, un recorrido por sus grandes clásicos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Tonto” y nuevos temas que forman parte de su más reciente producción, Myriam promete shows memorables para reencontrarse con su público argentino.

Comentarios