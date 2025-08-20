Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

La voz más romántica de Latinoamérica vuelve al país con una gira que promete emociones, nostalgia y canciones inolvidables. Luego de su apoteósica presentación en el Estadio Nacional de Chile, donde reunió a más de 50.000 personas el pasado 23 de mayo, y de su ovacionada participación en el Festival de Viña del Mar, donde se llevó las dos preciadas Gaviotas de Plata y de Oro, Myriam Hernández aterriza en Argentina con su exitoso Tauro World Tour 2025.