Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

La voz más romántica de Latinoamérica vuelve al país con una gira que promete emociones, nostalgia y canciones inolvidables. Luego de su apoteósica presentación en el Estadio Nacional de Chile, donde reunió a más de 50.000 personas el pasado 23 de mayo, y de su ovacionada participación en el Festival de Viña del Mar, donde se llevó las dos preciadas Gaviotas de Plata y de Oro, Myriam Hernández aterriza en Argentina con su exitoso Tauro World Tour 2025.
Fechas confirmadas en el norte argentino:
- 22 de agosto – Salta
Teatro Provincial Juan Carlos Saravia
- 23 de agosto – Tucumán
Teatro Mercedes Sosa
- 24 de agosto – Jujuy
Centro Cultural Martín Fierro
- 26 de agosto – Santiago del Estero
Teatro 25 de Mayo
- 27 de agosto – Catamarca
Cine Teatro Catamarca
Con una puesta en escena de primer nivel, un recorrido por sus grandes clásicos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Tonto” y nuevos temas que forman parte de su más reciente producción, Myriam promete shows memorables para reencontrarse con su público argentino.