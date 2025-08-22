La pizarra de la política: reunión famaillense, un radical con Montaldo y las riñas de gallo

Para derogar una ley.- Un debate de largos años vuelve a la Legislatura. El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) presentó un proyecto de ley que apunta a derogar la ley 6.048, que data de 1990. “Esta norma autoriza a realizar en todo el territorio de la provincia las denominadas riñas de gallo, siendo esta actividad expresamente violatoria de la legislación nacional. No solo se dictó dicha norma, sino que también se fomentó de alguna manera dicha práctica al otorgar el Estado provincial subsidios, considerando este gasto totalmente infundado, habiendo otros que sí son considerados realmente necesarios”, planteó Berarducci. Además, recordó que existe jurisprudencia y otras normativas que justifican la sanción de esta propuesta. “Los jueces no derogan leyes, sino las inaplican (sic), porque contradice la Constitución; es decir que la ley sigue vigente aun cuando es declarada inconstitucional por el máximo tribunal. No se borra en la práctica. La derogación es un acto especifico del Poder Legislativo que debe dictar una norma que elimine la anterior”, explicó Berarducci.