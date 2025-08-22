Secciones
La pizarra de la política: reunión famaillense, un radical con Montaldo y las riñas de gallo
José Orellana y Sandra Mendoza. José Orellana y Sandra Mendoza.
Hace 2 Hs

Con Mendoza y los Orellana.- El peronismo famaillense se pone en marcha. Este sábado, la senadora Sandra Mariela Mendoza -junto a los referentes José y Enrique Orellana- encabezará un encuentro político de cara a la campaña del frente “Tucumán Primero” para las elecciones del 26 de octubre, a fin de “consolidar y la unidad y fortalecer la organización del peronismo tucumano”. El mitin será a las 9, en La Franquicia. “Nos organizamos para un nuevo triunfo peronista”, expresaron los “Mellizos” en la convocatoria, que apunta a reunir a dirigentes y militantes de toda la provincia. Y marcaron la importancia de “sumar esfuerzos para garantizar una victoria del peronismo en Tucumán y consolidar un proyecto que represente al pueblo”.

Cano, junto a Montaldo.- Un opositor llevó sus propuestas al gobierno. El legislador radical José Cano se reunió con la ministra de Educación, Susana Montaldo, para dialogar sobre un proyecto que presentó ante la Legislatura. En concreto, el dirigente de la UCR -que integra la comisión de Educación de la Cámara provincial- expuso sobre “Educación en Consumo y Prevención del Bullying”. “Nuestro compromiso es fortalecer la educación en Tucumán con soluciones reales”, planteó Cano.

Para derogar una ley.- Un debate de largos años vuelve a la Legislatura. El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) presentó un proyecto de ley que apunta a derogar la ley 6.048, que data de 1990. “Esta norma autoriza a realizar en todo el territorio de la provincia las denominadas riñas de gallo, siendo esta actividad expresamente violatoria de la legislación nacional. No solo se dictó dicha norma, sino que también se fomentó de alguna manera dicha práctica al otorgar el Estado provincial subsidios, considerando este gasto totalmente infundado, habiendo otros que sí son considerados realmente necesarios”, planteó Berarducci. Además, recordó que existe jurisprudencia y otras normativas que justifican la sanción de esta propuesta. “Los jueces no derogan leyes, sino las inaplican (sic), porque contradice la Constitución; es decir que la ley sigue vigente aun cuando es declarada inconstitucional por el máximo tribunal. No se borra en la práctica. La derogación es un acto especifico del Poder Legislativo que debe dictar una norma que elimine la anterior”, explicó Berarducci.

