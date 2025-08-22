Secciones
La historia de la familia que protagonizó cinco milagros en los hospitales tucumanos

Un accidente de moto casi le arrebata la vida a Florencia Villarreal, embarazada, y a sus tres hijos. Hoy, tras semanas de lucha en distintos hospitales, celebran el regreso a casa.

Hace 1 Hs

La pequeña Gianella Milagros llegó al mundo y sobrevivió contra todo pronóstico. El pasado 26 de julio, un grave accidente de moto puso en riesgo la vida de su madre, Florencia Villarreal (en ese momento embarazada), y de sus tres hijos. Desde entonces, la familia atravesó días de angustia, hospitales y cuidados intensivos, hasta que finalmente pudieron reunirse en su hogar.

El momento más crítico llegó cuando Florencia, embarazada de cuatro meses, tuvo que someterse a una cesárea de emergencia para salvar a Gianella. La bebé, prematura y con bajo peso al nacer, fue inmediatamente asistida por neonatólogos y trasladada al Instituto de Maternidad, donde recibió cuidados intensivos hasta lograr una recuperación que médicos calificaron de “prácticamente sin secuelas”.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la magnitud del trabajo interhospitalario. “Podemos hablar de cinco milagros cumplidos. Florencia sufrió una hemorragia cerebral tras el accidente y antes de ser intervenida, tuvo que pasar por la cesárea. Hoy celebramos que tanto la madre como los hijos están fuera de peligro, y agradecemos al excelente equipo de nuestros hospitales y a la tecnología disponible”.

El caso involucró a toda la familia: Gianella Milagros nació con 1.780 kg y permaneció varios días en respirador debido a bradicardia. Ahora, tras su alta, pesa 2.400 kg y puede alimentarse por sí misma. La hija de ocho años, quien también sufrió un hematoma cerebral durante el accidente, se encuentra recuperada y estable.

La subdirectora médica del Instituto de Maternidad, Gloria Ferreira, detalló la atención. “La bebé tuvo que ser intubada inmediatamente y luego fue trasladada a nuestra terapia intensiva. Evolucionó favorablemente y ahora está lista para recibir el alta y regresar a su hogar”.

Florencia Villarreal, emocionada, expresó su gratitud y dejó un mensaje de precaución. “Tuvimos el accidente y no sé cómo pasó. Estuvimos muy graves, pero gracias a Dios y a todos los que intervinieron, mis hijos están bien. Aprendí la lección: nunca más salir en moto con los niños sin la debida precaución. Gianella Milagros es un verdadero milagro de la vida”.

Hoy, la familia completa celebra la recuperación y se prepara para retomar su vida cotidiana.

El hecho

Florencia viajaba en moto junto a sus tres hijos cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un auto estacionado. El siniestro ocurrió en Lavaisse al 1.600. La mujer sufrió un traumatismo de cráneo severo. Fue trasladada al Hospital Padilla, donde también fue sometida a una cesárea de urgencia. Los tres niños, de ocho, cinco y cuatro años, sufrieron lesiones.

