La historia de la familia que protagonizó cinco milagros en los hospitales tucumanos

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la magnitud del trabajo interhospitalario. “Podemos hablar de cinco milagros cumplidos. Florencia sufrió una hemorragia cerebral tras el accidente y antes de ser intervenida, tuvo que pasar por la cesárea. Hoy celebramos que tanto la madre como los hijos están fuera de peligro, y agradecemos al excelente equipo de nuestros hospitales y a la tecnología disponible”.