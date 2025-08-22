Secciones
Con Los Nocheros y Galleguillo, vuelve el Festival del Pueblo a Soldado Maldonado

La 26 edición del tradicional evento de Monteros se realizará este sábado 23 de agosto con música, danza, gastronomía típica y una propuesta para toda la familia.

EN MONTEROS. Los Nocheros, Sergio Galleguillo, Ricky Maravilla, Vidaleros, Las 4 Cuerdas, algunos de los artistas que dirán presente.. / FESTIVAL DEL PUEBLO EN MONTEROS. Los Nocheros, Sergio Galleguillo, Ricky Maravilla, Vidaleros, Las 4 Cuerdas, algunos de los artistas que dirán presente.. / FESTIVAL DEL PUEBLO
Hace 1 Hs

Este sábado 23 de agosto, Soldado Maldonado celebrará su 48 aniversario y la 26 edición del Festival del Pueblo, una fiesta tradicional del Norte argentino. La cita será en el Complejo Deportivo de Soldado Maldonado, desde las 20 horas, con música, danza y gastronomía típica para disfrutar en familia y con amigos.

La grilla artística incluye a grandes referentes del folclore y la música popular argentina: Los Nocheros, Sergio Galleguillo, Ricky Maravilla, Vidaleros, Las 4 Cuerdas, Los Mellizos Díaz, Los González, Los Nuevos Cantores del Alba, Sofi Salomón, Roberto Nieva, Damián Vega, Diego Molina, Rana Guarachera, Q’ Sorpresa, Trova 4 y Valentín Pacheco.

Además, los ballets Martín Fierro y Aires de Zamba pondrán color y movimiento al escenario. La conducción del festival estará a cargo de Mirian Brizuela, Oscar Aparicio y Daniel Varela, quienes garantizan que será una jornada dinámica y entretenida para todo el público.

Dentro del predio, los asistentes podrán recorrer puestos con comidas típicas y ranchos gastronómicos, mientras disfrutan de un clima festivo y de la identidad cultural norteña. El Festival del Pueblo combina música, danza, tradición y sabores locales en un solo espacio, convirtiéndose en un acontecimiento emblemático para la región.

Entradas: precios y cómo conseguirlas

El precio de la entrada general es de $ 10.000. Se pueden adquirir de forma presencial en la Comuna de Soldado Maldonado o en Distribuidora Gonzalo Ruiz en Monteros (24 de septiembre 695). También está disponible la venta telefónica por medio de los números 3863-569250 y 3863-455748.

Para quienes no puedan asistir, el festival será transmitido en directo de forma online, lo que permitirá disfrutar del espectáculo desde cualquier lugar.

Con esta edición, el Festival del Pueblo reafirma su carácter de celebración cultural del invierno tucumano por medio del ofrecimiento de un espacio para que vecinos y visitantes disfruten de la música, la danza y la gastronomía mientras honran la historia y tradición populares.

