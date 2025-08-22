Con Los Nocheros y Galleguillo, vuelve el Festival del Pueblo a Soldado Maldonado

Este sábado 23 de agosto, Soldado Maldonado celebrará su 48 aniversario y la 26 edición del Festival del Pueblo, una fiesta tradicional del Norte argentino. La cita será en el Complejo Deportivo de Soldado Maldonado, desde las 20 horas, con música, danza y gastronomía típica para disfrutar en familia y con amigos.