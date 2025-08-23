La clave de la respiración: ¿hay que hacerlo por la nariz o por la boca cuando se corre?

La pasión por el running sigue en auge. Pero, más allá de unas buenas zapatillas y motivación, ¿estás respirando correctamente? Existe un debate recurrente: ¿inspirar por la nariz y exhalar por la boca es la mejor técnica? ¿O hay más en juego? Consultamos a cuatro expertos para desentrañar los secretos de la respiración para corredores y optimizar tu rendimiento.