Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los tres detenidos aún no fueron citados por el juez a prestar declaración indagatoria. En esa etapa del proceso podrían brindar información sobre el caso. Si no lo hacen, los pesquisas tienen otra herramienta: el análisis de los celulares que les decomisaron durante el procedimiento. Los resultados de esas pericias no serán inmediatos, pero podrían abrir la puerta para que se amplíe la investigación.