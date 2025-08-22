Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

El caso del secuestro de un kilo de flor de marihuana trajo sus consecuencias. La Justicia Federal decidió profundizar la pesquisa del caso por el que están detenidos dos civiles y un policía. El padre de este último, que era funcionario del área de Seguridad, presentó la renuncia que fue aceptada por el ministro Eugenio Agüero Gamboa.
El miércoles por la noche, según la versión oficial, personal de la comisaría de Yerba Buena, observaron que un vehículo había realizado una maniobra prohibida de manera brusca. Detuvieron y cuando pretendían identificar a los tres ocupantes, descubrieron que llevaban dos paquetes sospechosos. Después se confirmaría que en su interior había marihuana.
Uno de los ocupantes del vehículo era agente de policía que prestaba servicio en la ex Brigada. La Justicia Federal ordenó su aprehensión e incomunicación. El efectivo es hijo de Miguel Gómez, que había sido secretario de Seguridad de la provincia y actualmente era el subsecretario de Asuntos Penitenciarios.
“Después de haberse enterado de lo que había ocurrido, Gómez presentó la renuncia al cargo y se la acepté”, aseguró Agüero Gamboa. “Él es perfectamente consciente del pensamiento del gobernador (Osvaldo) Jaldo y por eso no dudó en presentar su dimisión”, añadió.
Tormenta política
La partida de Gómez, que también se desempeñó como jefe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, no significa que se haya disipado la tormenta política que desató el caso. Fuentes judiciales informaron que uno de los principales objetivos es determinar cuál es el origen de las flores de marihuana decomisadas.
Los tres detenidos aún no fueron citados por el juez a prestar declaración indagatoria. En esa etapa del proceso podrían brindar información sobre el caso. Si no lo hacen, los pesquisas tienen otra herramienta: el análisis de los celulares que les decomisaron durante el procedimiento. Los resultados de esas pericias no serán inmediatos, pero podrían abrir la puerta para que se amplíe la investigación.
“Este caso expuso una vez más los vínculos peligrosos entre el crimen organizado y sectores del poder en Tucumán”, según lo expresaron el diputado Roberto Sánchez y el concejal capitalino José María Canelada.
“Hace años denunciamos la connivencia entre política y narcotráfico, y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Alberdi fue intervenida por la Justicia Federal por estos vínculos, y ahora asistimos a un nuevo escándalo que involucra a las fuerzas de seguridad y a familiares directos de funcionarios del área”, aseguró Sánchez. “No estamos ante un hecho aislado y no es la primera vez que algo así ocurre. El Gobierno intenta minimizar la situación”, finalizó Canelada