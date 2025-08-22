Un futbolista de Venezuela desafía a la Selección: "La mentalidad es ir a ganar a Argentina"

La idea de salir siempre con ambición fue otro de los puntos que subrayó: “Siempre queremos salir a ganar los partidos. Después, si en el transcurso no se puede lograr, pues así es el fútbol. Pero la mentalidad tiene que ser con la mayor ambición posible; salir a ganar, a matar, en todos los partidos. Esa es la mentalidad que te va a llevar a conseguir tus objetivos”.