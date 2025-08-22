Un futbolista de Venezuela desafía a la Selección: "La mentalidad es ir a ganar a Argentina"

Venezuela se prepara para una jornada clave en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, y Jon Aramburu expresó la ambición que domina al plantel de Fernando Batista antes del choque contra Argentina. El defensor remarcó que la selección venezolana no se conforma con competir, sino que viaja a Buenos Aires con la idea de dar un golpe histórico.
Cuando fue consultado sobre las chances de sorprender, Aramburu fue tajante: “Para nosotros, sí”. Y enseguida explicó su confianza: “Lo he hablado con compañeros, con el entrenador y, obviamente, con el respeto que Argentina se merece, por ser la que es y los jugadores que tiene, creo que somos capaces de hacer un gran partido”, dijo en diálogo con CNN.
El jugador reiteró el objetivo del grupo de manera directa. “La mentalidad es ir a ganar, con el respeto que conlleva enfrentarse a una selección como la argentina. Pero tenemos que ir enfocados en sacar los 3 puntos”, explicó.
La idea de salir siempre con ambición fue otro de los puntos que subrayó: “Siempre queremos salir a ganar los partidos. Después, si en el transcurso no se puede lograr, pues así es el fútbol. Pero la mentalidad tiene que ser con la mayor ambición posible; salir a ganar, a matar, en todos los partidos. Esa es la mentalidad que te va a llevar a conseguir tus objetivos”.
Con este mensaje, Aramburu encarna el espíritu de una Vinotinto que sueña con su primera clasificación mundialista y que se anima a desafiar a la campeona del mundo en su propia casa.