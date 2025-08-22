Armani, el héroe de River en los penales: llanto, abrazos y desahogo

El desahogo fue inmediato. Armani rompió en llanto, abrazado a Enzo Pérez y Marcelo Gallardo, en una imagen que reflejó mucho más que un triunfo deportivo: fue la liberación de años de frustraciones. River arrastraba una dura estadística en definiciones por penales: de 10 series, apenas había ganado dos, contando esta. La anterior había sido en 2019, ante Cruzeiro, también por la Libertadores. En el medio, había sufrido ocho derrotas consecutivas, incluidas dos recientes este año: contra Talleres en la Supercopa Internacional y ante Platense en el Torneo Apertura.