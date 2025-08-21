Sturzenegger increpó al presidente de la Cámara de Comercio y lo tildó de “casta” en el Council of the Americas

El Decreto 149/2025 y la eliminación de aportes obligatorios

En marzo de 2025, el Ejecutivo eliminó los aportes obligatorios que empresas debían realizar a cámaras comerciales sin estar afiliadas. Entre los ejemplos más conocidos se encuentra el aporte al Inacap, que representaba aproximadamente $4.725 por empleado, generando un flujo anual de casi $70.000 millones. Con la medida, estos aportes pasan a ser voluntarios, un cambio justificado por el Gobierno como una corrección necesaria para respetar la libertad de asociación y evitar cargas económicas indebidas.