Secciones
Política

Sturzenegger increpó al presidente de la Cámara de Comercio y lo tildó de “casta” en el Council of the Americas

Conflicto público por medida cautelar genera tensión entre Gobierno y empresarios.

Federico Sturzenegger Federico Sturzenegger
Hace 22 Min

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un momento tenso en el Council of the Americas al increpar al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, por una medida cautelar judicial. Durante su discurso, Sturzenegger pidió públicamente que se dé de baja la cautelar que impedía cobrar un aporte obligatorio a empresas no afiliadas a cámaras comerciales.

Ante la solicitud, Grinman respondió: “Estamos en democracia”, provocando aplausos del auditorio y manteniendo la calma en medio del cruce.

Qué motivó el cruce: la cautelar de Inacap

El conflicto se originó por la acción judicial presentada por el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que no depende directamente de la CAC, sino que trabaja para más de 500 cámaras del país. La medida judicial buscaba mantener vigente un aporte obligatorio que, según el Gobierno, vulnera la libertad de asociación y fue eliminado por el Decreto 149/2025.

Sturzenegger explicó que su pedido buscaba evitar que la justicia se use para mantener privilegios económicos de ciertas entidades empresariales. Por su parte, Grinman aclaró que la CAC no fue la solicitante de la cautelar y defendió la trayectoria de más de 100 años de la institución.

El Decreto 149/2025 y la eliminación de aportes obligatorios

En marzo de 2025, el Ejecutivo eliminó los aportes obligatorios que empresas debían realizar a cámaras comerciales sin estar afiliadas. Entre los ejemplos más conocidos se encuentra el aporte al Inacap, que representaba aproximadamente $4.725 por empleado, generando un flujo anual de casi $70.000 millones. Con la medida, estos aportes pasan a ser voluntarios, un cambio justificado por el Gobierno como una corrección necesaria para respetar la libertad de asociación y evitar cargas económicas indebidas.

Reacciones y consecuencias del cruce

Grinman subrayó que el término “casta” no afecta a la CAC ni a sus dirigentes, mientras que Sturzenegger destacó su intención de avanzar con la revolución anti-casta impulsada por el Gobierno de Milei. El episodio generó atención mediática y señales de alerta entre inversores y empresarios, quienes observan de cerca la relación entre el Ejecutivo y las cámaras del sector privado.

Temas Federico Sturzenegger
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
2

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
4

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”
5

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
6

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Más Noticias
La oposición pone freno a la motosierra: el Senado deroga cinco decretos de Milei

La oposición pone freno a la motosierra: el Senado deroga cinco decretos de Milei

Los sueldos de los senadores volverán a aumentar en noviembre: cobrarán más de $10 millones en bruto

Los sueldos de los senadores volverán a aumentar en noviembre: cobrarán más de $10 millones en bruto

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Comentarios