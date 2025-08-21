Elecciones 2025: Jorge Porcel Jr. confirmó que bajó su candidatura a diputado nacional

Luego, Porcel amplió un poco las explicaciones de por qué desistió de la oportunidad y creyó que lo mejor era no ser más candidato. “Todo bien con Marcelo Pereta, que me llamó y le agradezco esta oportunidad que me dio, pero los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son las prácticas de la casta”, explicó.