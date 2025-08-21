Elecciones 2025: Jorge Porcel Jr. confirmó que bajó su candidatura a diputado nacional

Jorge Porcel Junior, hijo del reconocido humorista Jorge Porcel, sorprendió a todos y anunció que dio de baja su decisión de ir como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con el partido Movimiento Plural.
En diálogo con el programa A dos voces (Todo Noticias) confirmó que por “discrepancias de organización” no estará entre los nombres para las elecciones. “Ya no soy más candidato, me bajé. Debut y despedida”, aseveró.
“Fue como un samba. Con subidas, bajadas, una cosa muy frenética”, agregó y contó que recibió otras ofertas para continuar con su carrera política, aunque no dio mayores precisiones.
Explicó que cuando se le presentó la oportunidad de ocupar una banca creyó que era un buen momento para ayudar a quienes lo necesitan. “Tengo amigos, gente conocida que está sufriendo. Vos vas a Zona Norte, a Belgrano, a lugares que son teóricamente de gente pudiente y la mitad de los negocios están cerrados, uno ve el sufrimiento concreto”, analizó. “Entonces dije ‘vamos a ayudar en lo poco que yo pueda hacer’”, soltó.
Las razones por las que decidió no ser candidato
Luego, Porcel amplió un poco las explicaciones de por qué desistió de la oportunidad y creyó que lo mejor era no ser más candidato. “Todo bien con Marcelo Pereta, que me llamó y le agradezco esta oportunidad que me dio, pero los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son las prácticas de la casta”, explicó.
Por último, agregó sobre su decisión que prefirió preservar amistades antes de que se generen conflictos. “Para salvar la amistad, dije ‘bajamos la persiana acá y quedamos como amigos’. Porque creo que en momentos como los actuales, creo que el mejor valor y el mejor capital que vos podés tener es mantener a los amigos”, sentenció.