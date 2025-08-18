Del pedido de un salario a la candidatura: Jorge Porcel Jr. busca un escaño de diputado nacional

Su última aparición pública fue en 2024, en una entrevista con Carmen Barbieri en Canal Trece, donde habló sobre su estado de salud y sus fuentes de ingresos. "Vivo de mi pensión por discapacidad y la jubilación de mi mamá. Los que tenemos derivada somos los que no tenemos familia y tenemos un grado de discapacidad importante. Estoy viviendo en Olivos, como siempre, y trato de llevarla como puedo, como todos", explicó.