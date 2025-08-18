Del pedido de un salario a la candidatura: Jorge Porcel Jr. busca un escaño de diputado nacional

El hijo del reconocido humorista Jorge Porcel incursiona en la política como candidato a diputado por el Movimiento Plural. Marcelo Peretta, líder del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, encabeza la lista. Jorge Porcel Jr. figura como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El cierre de listas del domingo reveló esta sorpresa en el panorama político porteño.
La nómina completa, integrada por 13 candidatos titulares y 7 suplentes, representa un espacio político que, según sus voceros, busca promover la diversidad y el pluralismo en el Congreso Nacional.
En el pasado, Jorge Porcel Jr. cobró notoriedad mediática al hablar sobre su padre en diversos programas de espectáculos. En esas apariciones, llegó a reclamar una supuesta herencia y exigió oportunidades laborales con una remuneración considerable. Argumentaba que su madre enfrentaba dificultades económicas y se veía obligada a mendigar.
Trabajar de la basura
En 2014, durante una entrevista en el programa "Ponele la Firma", Porcel Jr. habló de su situación. "Quiero un trabajo bien pago, acorde a mi categoría. Soy Jorge Porcel Jr., no voy a fregar pisos", había dicho. Ante la pregunta del periodista Luis Piñeyro sobre cuál sería un trabajo óptimo, respondió: "$20.000 pesos para mantenerla a ella como corresponde. 12.000, 13.000 pesos lo gana alguien que está en la basura". Esta frase se convirtió en una de sus expresiones más recordadas.
Más allá de su perfil mediático, Porcel Jr. participó en el circuito artístico underground y en espacios de exposición para jóvenes talentos emergentes.
Pedido de dinero a cambio de entrevistas
Recientemente, Porcel Jr. volvió a ser noticia tras la difusión de un audio por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, donde se escucha que solicitaba dinero a cambio de una entrevista.
En el audio, Porcel Jr. increpó a Etchegoyen. "Si sos solidario, te pediría si me podés mandar unos manguitos, ya que estamos. Vos trabajás en una empresa que factura y hace plata, entonces la cosa debería ser democrática. No es con vos (el periodista), es con el multimedio. Hay que poner la platita", agregó aquella vez.
Su última aparición pública fue en 2024, en una entrevista con Carmen Barbieri en Canal Trece, donde habló sobre su estado de salud y sus fuentes de ingresos. "Vivo de mi pensión por discapacidad y la jubilación de mi mamá. Los que tenemos derivada somos los que no tenemos familia y tenemos un grado de discapacidad importante. Estoy viviendo en Olivos, como siempre, y trato de llevarla como puedo, como todos", explicó.