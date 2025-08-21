Lousteau cruzó al Gobierno por las denuncias de corrupción: “No hay nada más cínico que lucrar con la discapacidad”

Pero advirtió que “no hay nada más grande que lo que está pasando con la Agencia de Discapacidad, con su extitular Spagnuolo, que revelan coimas en la provisión de medicamentos. Se habla otra vez de Lule Menem y la hermana del presidente… Mientras a las familias, prestadores y organizaciones, que lidian con la discapacidad, se los somete a un ajuste sin precedentes, el titular de la Agencia le dijo a la madre de Ian Moche que si alguien nacía con discapacidad no era problema del Estado; mientras insultan, lo que se ve es un entramado de corrupción con la discapacidad”.