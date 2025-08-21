Lousteau cruzó al Gobierno por las denuncias de corrupción: “No hay nada más cínico que lucrar con la discapacidad”

En el inicio de la sesión de este jueves en el Senado, las denuncias de corrupción que estallaron en las últimas horas y que impactan en el Gobierno tuvieron eco en el recinto. Recogió el guante el senador radical Martín Lousteau, quien hizo hincapié en que este es un Gobierno que enarboló la bandera de la honestidad, pero aclaró que el único presidente que se fue del poder sin ninguna denuncia fue Raúl Alfonsín, justamente denostado por el presidente actual.
Y alertó sobre la costumbre de la sociedad de desoír “las alertas tempranas de corrupción”.
A continuación, el senador enumeró las denuncias que involucraron a La Libertad Avanza desde su creación. Habló de denuncias de ventas de candidaturas, en las elecciones anteriores y advirtió también sobre sospechas en las actuales. Después citó el caso de Juan Carlos Pallarols, quien tradicionalmente elabora los bastones presidenciales, que esta vez no lo hizo y denunció al respecto haber recibido un pedido de coima para acceder al presidente.
“Hay también denuncia de ventas de reuniones con Milei, ahora que es presidente”, señaló, destacando también el escándalo con el exsenador Edgardo Kueider, quien era candidato a presidir la Comisión de Inteligencia y llegó a presidir la de Asuntos Constitucionales. “Hubo escándalo con la Hidrovía, se dio de baja el contrato; ni qué hablar del escándalo $LIBRA… Ya lo dijo la excanciller Diana Mondino, que el presidente o no entendía, o es cómplice de corrupción”.
“Porque sin el tuit y la participación, la estafa no habría podido tener lugar. Fijó el tuit por horas y las únicas horas que el presidente no tuiteó otras cosas, un presidente que retuitea algo cada cinco minutos, esa vez solo fijó un tuit y no hizo nada más”.
Lousteau citó los audios de Haydan Davis, que dijo controlar a la hermana del presidente de la Nación, y la denuncia del periodista Hugo Alconada Mon, respecto del giro de las billeteras virtuales en el entorno de los minutos de reunión de Milei, y cuando tuiteó.
Señaló Lousteau que “un periodista afín al Gobierno habló de ‘la voracidad genética’, en una entrevista que le hizo a (el dimitente titular de la Agencia de Discapacidad Diego) Spagnuolo, hablaba de Lule Menem, asesor principal de la hermana del presidente. En esa misma familia hubo una adjudicación directa en el Banco Nación a una empresa relacionada con la familia de Martín Menem”.
“De la voracidad del entorno presidencial es algo que en los círculos empresariales se está hablando cada vez más”, advirtió Lousteau, para referirse luego a la discrecionalidad que existe en torno al RIGI.
Pero advirtió que “no hay nada más grande que lo que está pasando con la Agencia de Discapacidad, con su extitular Spagnuolo, que revelan coimas en la provisión de medicamentos. Se habla otra vez de Lule Menem y la hermana del presidente… Mientras a las familias, prestadores y organizaciones, que lidian con la discapacidad, se los somete a un ajuste sin precedentes, el titular de la Agencia le dijo a la madre de Ian Moche que si alguien nacía con discapacidad no era problema del Estado; mientras insultan, lo que se ve es un entramado de corrupción con la discapacidad”.
Dijo sobre el final: “No es un problema de crueldad, no es un problema de inmoralidad, sino de profundo cinismo”. Y agregó que “mientras sufren angustias y tensiones, lo que las familias ven en el área de discapacidad son negocios. No se me ocurre nada tan violento como eso, tan cínico”.
“Si uno fuera el vocero presidencial, diría: ‘fin’. Pero no creo que esto sea el final”, concluyó.