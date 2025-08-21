Por qué el sol y una dieta balanceada son clave para obtener la vitamina D

La vitamina D tiene una característica particular, es soluble en grasa, no en agua. Esto explica por qué se encuentra en alimentos con contenido graso como el hígado, los huevos, la leche y algunos frutos secos como las almendras y las nueces. Sin embargo, la fuente más importante de vitamina D es el sol. La exposición de la piel a los rayos ultravioleta transforma una sustancia derivada del colesterol en vitamina D, cubriendo un gran porcentaje de las necesidades diarias.