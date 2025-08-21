Sánchez y Canelada: “Se expusieron una vez más los vínculos entre el crimen organizado y sectores del poder”

Ambos dirigentes coincidieron en que el Gobierno provincial, pese a sus discursos rimbombantes, carece de credibilidad para liderar la lucha contra el narcotráfico y reclamaron acciones urgentes: "No alcanza con renuncias ni con discursos de ocasión. Hace falta una política integral de seguridad, que combine prevención y persecución penal, con transparencia en la gestión, control real sobre las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de la inteligencia criminal y plena articulación con la Justicia Federal. La primera señal debe ser poner fin a los privilegios y a los encubrimientos que garantizan impunidad a quienes intentaron usar al Estado como refugio de negocios ilegales.”