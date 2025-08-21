Contepomi confirmó el XV de Los Pumas con tres tucumanos titulares ante los All Blacks

En la formación, la primera línea estará compuesta por Mayco Vivas, Julián Montoya y Pedro Delgado; la segunda por Franco Molina y Pedro Rubiolo; y la tercera por Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo. Entre los backs se mantienen García y Albornoz como pareja de medios, Santiago Chocobares y Lucio Cinti en el centro, mientras que el fondo será de Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía y el regreso de Carreras.