Contepomi confirmó el XV de Los Pumas con tres tucumanos titulares ante los All Blacks

El tucumano Mateo Carreras será titular en el cruce de Los Pumas frente a los All Blacks, el sábado en Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025. El wing regresa al XV inicial tras la derrota en Córdoba y compartirá cancha desde el inicio con otros dos comprovincianos: Gonzalo García y Tomás Albornoz, según lo confirmó su head coach.
Luego de la caída por 41-24 en el debut, Felipe Contepomi confirmó dos variantes para enfrentar a Nueva Zelanda: Juan Martín González entrará por Marcos Kremer en la tercera línea, mientras que Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró.
“Los cambios hablan claramente de la competencia en la semana. Tanto Juan como Mateo, igual que los que dejan el XV, son jugadores muy valiosos”, explicó Contepomi. Y agregó: “Kremer está bien físicamente, pero no arriesgamos a nadie si no está al ciento por ciento. Es un torneo muy duro y necesitamos que todos estén en plenitud”.
En la formación, la primera línea estará compuesta por Mayco Vivas, Julián Montoya y Pedro Delgado; la segunda por Franco Molina y Pedro Rubiolo; y la tercera por Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo. Entre los backs se mantienen García y Albornoz como pareja de medios, Santiago Chocobares y Lucio Cinti en el centro, mientras que el fondo será de Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía y el regreso de Carreras.
Respecto al ingreso del wing tucumano, Contepomi señaló: “Rodrigo e Isgró y Mateo tienen distintas características, pero creemos que Mateo puede darnos ventajas en este partido. Lo vimos mejor y decidimos por él, resumió el ex Puma.
El entrenador también analizó lo que significa enfrentar a los All Blacks: “Por algo son el mejor equipo del mundo. Tienen una capacidad de adaptación muy grande. Pueden empezar de una manera expansiva y después cerrarlo de forma extraordinaria. Ese es nuestro desafío: adaptarnos y hacer prevalecer nuestras fortalezas”, marcó.
En cuanto a la estrategia, Contepomi subrayó que la clave estará en leer el juego rival y responder a tiempo: “El planteo inicial puede cambiar a los 20, 30 o 40 minutos. Lo entendemos y sabemos que necesitamos estar preparados”, adelantó.
Los All Blacks confirmaron un equipo con pocos cambios respecto al primer choque. Para Los Pumas, en cambio, la novedad será el protagonismo tucumano en tres puestos claves. Carreras volverá a poner su velocidad al servicio del equipo, mientras que García y Albornoz ratifican la confianza del staff como conductores.
La formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks
1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía