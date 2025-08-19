Secciones
Agustín Creevy apuntó contra el mito de los valores del rugby: “No somos diferentes a nadie”

El histórico jugador de Los Pumas aseguró que el rugby no debe ponerse en un lugar de superioridad moral y pidió terminar con un discurso que, según él, genera distancia con la sociedad.

Hace 36 Min

Agustín Creevy, el jugador con más presencias en la historia de Los Pumas, volvió a instalar un debate que atraviesa al rugby desde hace años: los valores asociados al deporte. Con 110 partidos en el seleccionado y una trayectoria que lo convirtió en referente, el hooker platense confesó en el programa Clank! que le molesta escuchar la frase “los valores del rugby”.

“Yo detesto decir eso. Te hacen parar en una superioridad que no va. Los valores los tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”, explicó en una entrevista. Para Creevy, insistir en que el rugby es distinto al resto de las disciplinas termina generando un mensaje erróneo.

El ex capitán, que condujo al equipo nacional entre 2014 y 2019, asegura que lo importante no es el deporte en sí, sino la forma en la que las personas se relacionan. “El valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No somos extraterrestres que estamos en otro lado”, sentenció.

Con tono crítico, recordó también que en el rugby, como en cualquier ámbito de la vida, conviven realidades opuestas. “¿Sabés cuántos clubes humildes hay que juegan al rugby y cuánta gente salió de la calle por este deporte? Hay gente buena y mala dentro y fuera de la cancha, como en todos lados”, finalizó.

Comentarios