Colapsó un techo en una fiesta de la cerveza en China: dos muertos y más de 50 heridos

El accidente ocurrió durante un festival en la provincia de Sichuan, al que habían asistido más de 2000 personas. La caída de la estructura, en pleno concierto, generó escenas de pánico.

Hace 1 Hs

Un trágico accidente sacudió a la ciudad de Mianzhu, en la provincia de Sichuan (China), durante la 14° edición del Festival de la Cerveza, cuando el techo del predio colapsó en medio de un concierto. El hecho dejó un saldo de dos personas fallecidas y más de 50 heridos, tres de ellos en estado grave.

El episodio ocurrió el pasado 15 de agosto, aunque recién trascendió en las últimas horas tras la difusión de videos que muestran el instante exacto en que la estructura se desploma sobre el público. En el lugar había más de 2000 asistentes, de los cuales unos 300 quedaron directamente bajo los escombros.

El derrumbe sucedió pocos minutos antes de las 22, mientras actuaba la reconocida cantante china Zhuang Xinyan. Un pilar se vino abajo y desató el caos: en las imágenes registradas se observa a los espectadores correr desesperados hacia las salidas en busca de ponerse a salvo.

Según el diario local Yeeyi, la principal hipótesis apunta a que la lluvia y los fuertes vientos que golpeaban la región esa noche habrían debilitado las vigas del techo, provocando el colapso de la estructura.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Mianzhu emitió un comunicado, difundido por el medio The Paper, en el que detalló: “Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”.

Por el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas fatales ni hubo declaraciones públicas por parte de los organizadores del festival. Las autoridades locales confirmaron que la causa del colapso se encuentra bajo investigación.

