El consumo en mayoristas cayó por tercer mes seguido y en shoppings registró su primera baja en 8 meses

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en junio, en un contexto de salarios estancados en niveles históricamente bajos y pérdida de poder adquisitivo. Según informó este jueves el Indec, las ventas en autoservicios mayoristas tocaron un nuevo mínimo desde que se mide la serie en 2017, mientras que en shoppings se registró la primera caída interanual en ocho meses. En supermercados, en tanto, se verifica un estancamiento desde marzo.