El consumo en mayoristas cayó por tercer mes seguido y en shoppings registró su primera baja en 8 meses

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en junio, en un contexto de salarios estancados en niveles históricamente bajos y pérdida de poder adquisitivo. Según informó este jueves el Indec, las ventas en autoservicios mayoristas tocaron un nuevo mínimo desde que se mide la serie en 2017, mientras que en shoppings se registró la primera caída interanual en ocho meses. En supermercados, en tanto, se verifica un estancamiento desde marzo.
Ventas en mayoristas: nuevo mínimo histórico
Las ventas en autoservicios mayoristas retrocedieron 1,8% respecto de mayo, encadenando así su tercer mes consecutivo de caídas.
Con este resultado, la serie desestacionalizada alcanzó el nivel más bajo desde que comenzó a publicarse, en 2017. En términos interanuales, el desplome fue del 8,4%, con bajas más pronunciadas en:
Frutas y verduras.
Artículos de limpieza.
Lácteos.
Por medios de pago, se verificaron retrocesos reales en el uso de efectivo y tarjetas de crédito, además de una merma nominal en tarjetas de débito. El único canal que mostró crecimiento fue el de “otros medios de pago”, como transferencias y pagos con QR.
Supermercados: ventas estancadas desde marzo
En supermercados, las ventas subieron apenas 0,2% en junio respecto del mes anterior. Sin embargo, la tendencia general refleja un estancamiento desde marzo.
En la comparación interanual, se observó un aumento de 0,8%, aunque con fuertes contrastes entre rubros:
Caídas: lácteos, frutas y verduras, artículos de limpieza, bebidas y productos de almacén.
Subas: carnes e indumentaria.
Shoppings: primera contracción en ocho meses
El consumo en centros de compras y shoppings, más ligado a bienes durables y sectores medios, marcó en junio su primera caída interanual desde noviembre de 2024.
A precios constantes, la baja fue del 4,5%, con retrocesos destacados en:
Diversión y esparcimiento.
Ropa y accesorios deportivos.
Productos electrónicos.
Un consumo debilitado por salarios bajos
La falta de recuperación del poder adquisitivo explica gran parte de la contracción. Con salarios que no logran recomponerse frente a la inflación y al aumento del costo de vida, 8 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos de consumo, según encuestas privadas recientes.
Los datos del INDEC confirman que, pese a cierta estabilidad en precios estacionales, la demanda interna continúa deprimida y sin señales de repunte en el corto plazo.