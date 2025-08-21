"El fútbol debe vivirse sin miedo”: Infantino lanzó un fuerte comunicado tras la violencia en Avellaneda

En un comunicado oficial, el dirigente expresó su repudio absoluto a lo ocurrido. “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido. La violencia no tiene cabida en el fútbol, los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, afirmó.