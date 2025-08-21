Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

El comunicado del organismo fue contundente. “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”. Luego, el mensaje añadió “así mismo, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol”.