Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

El cruce de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana terminó en escándalo. La Conmebol resolvió cancelar el encuentro luego de los graves incidentes que se produjeron en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. La violencia, que incluyó enfrentamientos prolongados e invasión de barras al sector rival, obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad y derivó en una medida inédita: la anulación completa del partido, y no una simple suspensión como ocurre habitualmente.
El comunicado del organismo fue contundente. “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”. Luego, el mensaje añadió “así mismo, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol”.
La Confederación dejó en claro que esta determinación implica que el cruce no será reprogramado y que todo quedará sujeto a una investigación disciplinaria. Los primeros informes ya fueron elevados a la sede de Asunción, donde se evaluarán sanciones y posibles medidas. Las alternativas van desde ordenar una repetición -con costos a cargo de los responsables- hasta declarar nulo el resultado. La revisión abarcará videos, reportes policiales y el accionar de ambas instituciones en los hechos.
Los disturbios comenzaron en la tribuna Pavoni Alta, donde hinchas visitantes lanzaron proyectiles y bombas de estruendo hacia la parcialidad local. También se registraron destrozos en baños y sectores del estadio. A pesar de la presencia de 650 policías y más de 150 agentes de seguridad privada, la violencia escaló hasta obligar al desalojo de la tribuna visitante. El punto más crítico llegó cuando integrantes de la barra de Independiente ingresaron al sector de la Universidad de Chile, lo que multiplicó el caos.
A los cuatro minutos del segundo tiempo, el árbitro Gustavo Tejera decidió detener el juego de manera definitiva. En paralelo, en las tribunas se producían corridas, agresiones y la caída de un hincha desde gran altura. El operativo de evacuación fue caótico y las imágenes mostraron escenas de violencia dentro y fuera del estadio. Durante más de una hora reinó la incertidumbre hasta que las autoridades confirmaron la cancelación.
Advertencias previas de la Conmebol
Este episodio no es aislado: la Universidad de Chile ya había recibido un apercibimiento a fines de julio por incumplimientos de seguridad en torneos internacionales. La reiteración de incidentes ahora pone bajo la lupa a las dos instituciones y deja a la Conmebol frente a un expediente que marcará un precedente de peso para futuras competencias.