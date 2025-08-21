¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Implicaciones para la salud y próximos pasos

Los resultados de este estudio son un llamado de atención para los jóvenes y sus familias sobre la importancia de la dieta en la prevención del cáncer de colon. El Dr. Suneel Kamath, oncólogo gastrointestinal de la Clínica Cleveland y otro de los autores del estudio, destacó la importancia de abordar este tema con sus pacientes desde la primera consulta: "Ahora, siempre me aseguro de comentarlo con mis pacientes y con cualquier amigo o familiar sano que los acompañe, para intentar brindarles las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida".