Secciones
SociedadSalud

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Investigadores confirmaron que podría ser la principal causa de esta enfermedad en jóvenes. Es importante hacer cambios en la dieta

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon? ¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?
Hace 32 Min

La incidencia de cáncer de colon entre los jóvenes experimentó un aumento alarmante en los últimos años, y los investigadores están intensificando sus esfuerzos para identificar las causas detrás de este preocupante fenómeno. Un nuevo estudio reveló que un alimento común, ampliamente consumido, podría ser el principal responsable de este tipo de cáncer en la población joven. La necesidad de revisar y modificar las dietas se vuelve urgente a la luz de estos hallazgos.

Cáncer de útero: lo que todas las mujeres tienen que saber para detectarlo a tiempo

Cáncer de útero: lo que todas las mujeres tienen que saber para detectarlo a tiempo

El cáncer de colon, una enfermedad que tradicionalmente ha sido más frecuente en personas mayores, está afectando cada vez más a personas jóvenes. Diversos estudios han sugerido que la mala alimentación podría ser una de las principales causas de este incremento, y ahora, una investigación reciente ha puesto el foco en un culpable específico: la carne roja y la carne procesada.

El vínculo entre la carne roja y el cáncer de colon

La carne roja, como la de res, cerdo y cordero, y las carnes procesadas, como embutidos, salame, panceta, salchichas y jamón, estuvieron bajo escrutinio por sus posibles efectos adversos en la salud. Estas carnes fueron asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, especialmente cuando se consumen en exceso y de manera frecuente. Los compuestos presentes en estas carnes, como las grasas saturadas, los conservantes químicos en las carnes procesadas y las aminas heterocíclicas que se forman al cocinar la carne roja a altas temperaturas, son algunos de los factores que podrían contribuir a este riesgo.

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

El estudio que conecta la carne con el cáncer en jóvenes

Un estudio reciente, publicado en la revista NPJ Precision Oncology, proporciona nueva evidencia que sugiere que la carne roja y procesada podría ser la causa número uno de cáncer de colon en jóvenes. En esta investigación, los científicos compararon análisis de sangre de 20 pacientes jóvenes con cáncer de colon con los de pacientes de 60 años o más. Los hallazgos fueron reveladores: los jóvenes con cáncer de colon presentaban niveles significativamente más altos de metabolitos creados por la digestión de un aminoácido llamado arginina, así como de metabolitos vinculados a la digestión de proteínas de la carne.

El Dr. Naseer Sangwan, director del Centro de Recursos de Análisis y Secuenciación Microbiana de la Clínica Cleveland y uno de los investigadores principales del estudio, señaló que "nuestros datos muestran claramente que el factor principal es la dieta". Este hallazgo sugiere que la alimentación, más que los factores ambientales, podría ser el motor detrás del aumento del cáncer de colon en personas jóvenes.

Este es el síntoma más habitual para detectar el cáncer de cuello uterino

Este es el síntoma más habitual para detectar el cáncer de cuello uterino

Implicaciones para la salud y próximos pasos

Los resultados de este estudio son un llamado de atención para los jóvenes y sus familias sobre la importancia de la dieta en la prevención del cáncer de colon. El Dr. Suneel Kamath, oncólogo gastrointestinal de la Clínica Cleveland y otro de los autores del estudio, destacó la importancia de abordar este tema con sus pacientes desde la primera consulta: "Ahora, siempre me aseguro de comentarlo con mis pacientes y con cualquier amigo o familiar sano que los acompañe, para intentar brindarles las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida".

Conocé el poder anticancerígeno del aceite de oliva y cómo incorporarlo en tu dieta

Conocé el poder anticancerígeno del aceite de oliva y cómo incorporarlo en tu dieta

Los investigadores planean validar estos hallazgos en un grupo más amplio de pacientes con cáncer de colon y explorar si las modificaciones en la dieta o el uso de fármacos podrían reducir los niveles de los metabolitos asociados con esta enfermedad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
1

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
2

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
3

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
4

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol
5

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”
6

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Más Noticias
El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Comentarios