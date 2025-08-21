Secciones
Lo que tus pies pueden revelar sobre tu salud: señales que no debes ignorar

Los pies no solo nos llevan a donde necesitamos ir, sino que también pueden ser un espejo de nuestra salud general.

Hace 46 Min

El cuerpo humano tiene diversas formas de comunicarnos posibles problemas de salud, desde la piel hasta las lágrimas. 

Sin embargo, una parte crucial de nuestra anatomía que a menudo se pasa por alto son los pies. Estos no solo nos permiten estar de pie y movernos, sino que también pueden darnos pistas valiosas sobre nuestra salud.

Enfermedad de manos, pies y boca: una señal evidente

Una de las afecciones que puede manifestarse en los pies es la enfermedad de manos, pies y boca (HFM). Esta enfermedad infecciosa, común en la infancia, es causada por el virus coxsackie y se presenta con manchas elevadas de color rosa o rojo que pueden ampollarse y supurar, afectando principalmente las manos, pies y boca. 

Aunque la erupción también puede aparecer en las piernas y nalgas, observarla en los pies es un indicio claro de HFM. Afortunadamente, la enfermedad suele ser leve y autolimitada, desapareciendo en unos pocos días sin necesidad de tratamiento.

Corazón y circulación: cuando los pies hablan

El sistema circulatorio es vital para llevar sangre a todas las partes del cuerpo, y los pies no son la excepción. Una señal de alerta que no debe ignorarse es el síndrome del dedo azul, que ocurre cuando pequeños grumos de colesterol, llamados microémbolos, bloquean los vasos sanguíneos más pequeños de los pies. Esto provoca un cambio de color en los pies y un dolor significativo, síntomas que podrían indicar una enfermedad cardiovascular subyacente, como aneurismas o aterosclerosis.

En casos graves, esta afección puede llevar a la muerte del tejido, lo que podría resultar en gangrena y la posible amputación de los dedos o del pie completo. Además, otras señales en los pies, como hinchazones rojas, podrían apuntar a una infección del corazón, conocida como endocarditis bacteriana.

Signo de Babinski: los pies y el sistema nervioso

Los pies también pueden reflejar problemas neurológicos, como lo indica el signo de Babinski. Esta prueba sencilla, que consiste en acariciar la planta del pie para observar la respuesta de los dedos, puede revelar disfunciones en el sistema nervioso. En adultos, una respuesta positiva en el signo de Babinski, donde el dedo gordo apunta hacia arriba y los otros dedos se abren en abanico, podría ser una señal de un derrame cerebral o de otras condiciones neurológicas graves, como la esclerosis múltiple.

Un vistazo más amplio

Los pies pueden indicar mucho más que solo las afecciones mencionadas. Problemas como la diabetes, insuficiencia renal y trastornos tiroideos también pueden manifestarse en esta parte del cuerpo. Por ello, es fundamental prestar atención a cualquier cambio en los pies, como dolor, decoloración o erupciones, y buscar atención médica si es necesario.

