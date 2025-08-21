Lo que tus pies pueden revelar sobre tu salud: señales que no debes ignorar

Signo de Babinski: los pies y el sistema nervioso

Los pies también pueden reflejar problemas neurológicos, como lo indica el signo de Babinski. Esta prueba sencilla, que consiste en acariciar la planta del pie para observar la respuesta de los dedos, puede revelar disfunciones en el sistema nervioso. En adultos, una respuesta positiva en el signo de Babinski, donde el dedo gordo apunta hacia arriba y los otros dedos se abren en abanico, podría ser una señal de un derrame cerebral o de otras condiciones neurológicas graves, como la esclerosis múltiple.