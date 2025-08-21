Breves: La Municipalidad capitalina avanza con obras de pavimentación en los barrios

El municipio capitalino lleva adelante el plan de pavimentación de más de un kilómetro de calles y pasajes de los barrios San Francisco, Santa Marta y Los Plátanos, e la zona suroeste de la Capital. El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, supervisó el inicio de los trabajos en el Pasaje Lugones al 1.700, entre Malabia y Lavaisse, y detalló que en ese sector se aplicarán “120 toneladas de asfalto, que tiene la particularidad de que es producido por la planta propia que tiene el municipio”. “Estamos cumpliendo con un pedido de los vecinos, mejorando la conectividad de estos barrios”, señaló.
Hoy se dará inicio al Encuentro Nacional del Consejo Federal de Archivos Estatales (Cofae) en Tucumán. La Provincia será sede de la reunión que tendrá su acto de apertura a las 10, en el Hotel Catalinas - Salón Ingeniero Luis Paz (planta baja) en San Miguel de Tucumán. El mencionado evento contará con la participación de los directores de Archivos Estatales de todo el país, constituyéndose en un espacio de relevancia para el intercambio y fortalecimiento institucional. Tras el acto inaugural, se desarrollarán en la sala del Archivo Histórico de la Provincia distintas capacitaciones y cursos, con transmisión en vivo a través de Youtube.
El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) presentó un proyecto de ley que dispone el otorgamiento de beneficios fiscales a empresas nuevas y a las que efectúen ampliaciones o realicen inversiones productivas o turísticas. “¿Por qué en Tucumán no hay trabajo privado? Porque al que quiere invertir, lo funden con impuestos. Tenemos que terminar con el modelo peronista. El esquema federal que plantea Milei es que las provincias compitan entre sí para traer inversiones. Pero el Tucumán de Osvaldo Jaldo está entre las tres provincias con más presión fiscal del país”, resaltó el parlamentario.