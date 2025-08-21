Breves: La Municipalidad capitalina avanza con obras de pavimentación en los barrios

El municipio capitalino lleva adelante el plan de pavimentación de más de un kilómetro de calles y pasajes de los barrios San Francisco, Santa Marta y Los Plátanos, e la zona suroeste de la Capital. El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, supervisó el inicio de los trabajos en el Pasaje Lugones al 1.700, entre Malabia y Lavaisse, y detalló que en ese sector se aplicarán “120 toneladas de asfalto, que tiene la particularidad de que es producido por la planta propia que tiene el municipio”. “Estamos cumpliendo con un pedido de los vecinos, mejorando la conectividad de estos barrios”, señaló.