Secciones
DeportesFútbol

Battaglia reveló las presiones que recibió en Boca por Alan Varela y apuntó al Consejo de Fútbol

El exentrenador del "Xeneize" rompió el silencio y dejó entrever las diferencias que tuvo con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme durante su etapa en el club.

Battaglia reveló las presiones que recibió en Boca por Alan Varela y apuntó al Consejo de Fútbol
Hace 1 Hs

El ex volante de Boca, Sebastián Battaglia, quien mantuvo un bajo perfil tras su salida como DT, decidió contar detalles de su paso como técnico y sorprendió con declaraciones que confirman las tensiones que vivió puertas adentro. En una entrevista con el programa partidario, el exvolante se refirió a las presiones que sufrió respecto a la inclusión de Alan Varela, hoy figura en el Porto y citado a la Selección Argentina.

“Algunos me llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar, y hoy es vendido al Porto y convocado a la Selección con un presente enorme. ¿El Consejo o los periodistas? Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace”, expresó Battaglia, dejando en claro que no todos en el club estaban de acuerdo con su decisión de darle continuidad al mediocampista.

En su momento, Varela había quedado relegado en Boca por cuestiones contractuales y fue enviado a la Reserva, pese a haber tenido un gran inicio en 2021 bajo la conducción de Miguel Russo. Battaglia volvió a ponerlo en el once titular en un partido ante Arsenal, luego de la lesión de Pol Fernández, una determinación que generó malestar en el Consejo de Fútbol, donde incluso se habría sugerido la inclusión de Esteban Rolón en su lugar.

El exDT sostuvo que estos roces internos complicaron su gestión y fueron parte del contexto que derivó en su salida del club. “Es una sumatoria de cosas que hacen que uno no esté cómodo en el trabajo. Yo mis convicciones las tengo claras, pero no siempre se puede pensar igual que la otra persona”, explicó, en alusión a sus diferencias con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

La relación terminó de la peor manera, con Battaglia despedido en una estación de servicio, un episodio que marcó su final al frente de Boca. Con sus recientes declaraciones, el exjugador blanqueó una situación que durante mucho tiempo fue un secreto a voces y reavivó el debate sobre las influencias del Consejo en las decisiones futbolísticas.

Temas Club Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeSebastián Battaglia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?
3

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura
4

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Adorni afirmó que la Nación evalúa un aumento para discapacidad, pero pidió mantener el veto presidencial
5

Adorni afirmó que la Nación evalúa un aumento para discapacidad, pero pidió mantener el veto presidencial

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
6

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Comentarios