Battaglia reveló las presiones que recibió en Boca por Alan Varela y apuntó al Consejo de Fútbol

En su momento, Varela había quedado relegado en Boca por cuestiones contractuales y fue enviado a la Reserva, pese a haber tenido un gran inicio en 2021 bajo la conducción de Miguel Russo. Battaglia volvió a ponerlo en el once titular en un partido ante Arsenal, luego de la lesión de Pol Fernández, una determinación que generó malestar en el Consejo de Fútbol, donde incluso se habría sugerido la inclusión de Esteban Rolón en su lugar.