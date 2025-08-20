Battaglia reveló las presiones que recibió en Boca por Alan Varela y apuntó al Consejo de Fútbol

El ex volante de Boca, Sebastián Battaglia, quien mantuvo un bajo perfil tras su salida como DT, decidió contar detalles de su paso como técnico y sorprendió con declaraciones que confirman las tensiones que vivió puertas adentro. En una entrevista con el programa partidario, el exvolante se refirió a las presiones que sufrió respecto a la inclusión de Alan Varela, hoy figura en el Porto y citado a la Selección Argentina.
“Algunos me llegaron a cuestionar por qué Varela tenía que jugar, y hoy es vendido al Porto y convocado a la Selección con un presente enorme. ¿El Consejo o los periodistas? Cada uno sabe lo que dijo en su momento y lo que hace”, expresó Battaglia, dejando en claro que no todos en el club estaban de acuerdo con su decisión de darle continuidad al mediocampista.
En su momento, Varela había quedado relegado en Boca por cuestiones contractuales y fue enviado a la Reserva, pese a haber tenido un gran inicio en 2021 bajo la conducción de Miguel Russo. Battaglia volvió a ponerlo en el once titular en un partido ante Arsenal, luego de la lesión de Pol Fernández, una determinación que generó malestar en el Consejo de Fútbol, donde incluso se habría sugerido la inclusión de Esteban Rolón en su lugar.
El exDT sostuvo que estos roces internos complicaron su gestión y fueron parte del contexto que derivó en su salida del club. “Es una sumatoria de cosas que hacen que uno no esté cómodo en el trabajo. Yo mis convicciones las tengo claras, pero no siempre se puede pensar igual que la otra persona”, explicó, en alusión a sus diferencias con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
La relación terminó de la peor manera, con Battaglia despedido en una estación de servicio, un episodio que marcó su final al frente de Boca. Con sus recientes declaraciones, el exjugador blanqueó una situación que durante mucho tiempo fue un secreto a voces y reavivó el debate sobre las influencias del Consejo en las decisiones futbolísticas.