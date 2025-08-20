Santoral del 21 de agosto: San Pío X y los santos que la Iglesia recuerda en esta fecha

El santoral católico del 21 de agosto reúne la memoria de varios santos y beatos que forman parte de la tradición cristiana. Como cada día, la Iglesia honra a figuras que dejaron un testimonio de fe, compromiso y entrega a Dios. El santo principal de la jornada es San Pío X, papa que se destacó por su sencillez, su impulso a la comunión frecuente y sus reformas litúrgicas.
San Pío X, papa: el santo principal del 21 de agosto
El 21 de agosto la Iglesia celebra a San Pío X, cuyo nombre de nacimiento fue Giuseppe Melchiorre Sarto. Nació en 1835 en Riese, un pequeño pueblo de la región del Véneto, Italia. Desde joven mostró una gran vocación religiosa, que lo llevó a ser ordenado sacerdote y, posteriormente, obispo de Mantua y patriarca de Venecia.
En 1903 fue elegido papa, convirtiéndose en el sucesor de León XIII. Su pontificado se extendió hasta 1914, año en el que falleció, poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial.
San Pío X es recordado especialmente por:
Fomentar la comunión frecuente, incluso en los niños, rompiendo con la tradición que la reservaba para los adultos.
Reformar la liturgia y el derecho canónico, buscando una mayor participación de los fieles en la vida de la Iglesia.
Combatir el modernismo teológico, que consideraba un riesgo para la pureza de la fe católica.
Su humildad y cercanía con el pueblo, cualidades que lo hicieron muy querido entre los fieles.
Fue canonizado en 1954 por el papa Pío XII, y su figura sigue siendo un referente de renovación espiritual y sencillez.
Otros santos y beatos que se conmemoran el 21 de agosto
Además de San Pío X, el santoral del 21 de agosto recuerda a otros santos y mártires que dieron testimonio de fe en distintos lugares y épocas:
San Bonoso y San Maximiano, mártires cristianos de la Antigüedad.
San Sidonio Apolinar, obispo de Clermont (Francia), escritor y figura clave en la transición del Imperio Romano al periodo medieval.
San Abraham de Smolensk, monje y presbítero ruso, conocido por su vida austera y de oración.
Beato Simón de Bérgamo, religioso franciscano, ejemplo de vida humilde y dedicada al prójimo.
Beata Victoria Díez Bustos de Molina, maestra y mártir española asesinada durante la Guerra Civil en 1936, beatificada por su valentía y fe.
El sentido del santoral católico
El santoral católico es un calendario que asigna a cada día la memoria de distintos santos, beatos y mártires. Estas conmemoraciones no solo recuerdan la vida ejemplar de quienes fueron canonizados, sino que también inspiran a los creyentes en su vida cotidiana.
Para muchos, además, estas fechas coinciden con la onomástica: la celebración del santo cuyo nombre llevan. Así, el santoral tiene un valor tanto religioso como cultural y familiar.
Frase inspiradora de San Pío X para el 21 de agosto
“El primer deber del cristiano es buscar el Reino de Dios y su justicia; lo demás se dará por añadidura”.