Santoral del 21 de agosto: San Pío X y los santos que la Iglesia recuerda en esta fecha

El santoral católico del 21 de agosto reúne la memoria de varios santos y beatos que forman parte de la tradición cristiana. Como cada día, la Iglesia honra a figuras que dejaron un testimonio de fe, compromiso y entrega a Dios. El santo principal de la jornada es San Pío X, papa que se destacó por su sencillez, su impulso a la comunión frecuente y sus reformas litúrgicas.