Santoral del 20 de agosto: ¿Qué santos se celebran en esta fecha?

Cada día, la Iglesia Católica recuerda a hombres y mujeres que entregaron su vida a la fe. El santoral del 20 de agosto tiene como figura principal a San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia, pero también incluye a otros santos y beatos cuya memoria es celebrada en distintas partes del mundo.
¿Quién fue San Bernardo de Claraval?
San Bernardo (1090-1153) nació en Borgoña, Francia, y es uno de los monjes más influyentes de la Edad Media. Ingresó en la Orden del Císter y fundó la abadía de Claraval, desde donde reformó la vida monástica y dio un fuerte impulso a la espiritualidad cisterciense.
Su elocuencia y profundidad teológica lo llevaron a ser llamado el “Doctor melifluo”, por la dulzura de sus palabras. Fue consejero de papas, reyes y nobles, y predicó la Segunda Cruzada. En 1830 fue proclamado Doctor de la Iglesia por Pío VIII.
San Bernardo es patrono de:
Los apicultores y fabricantes de cera.
Los montañistas y esquiadores (junto con San Bernardo de Menthon).
Quienes buscan la sabiduría espiritual.
Otros santos y beatos del 20 de agosto
Además de San Bernardo de Claraval, el santoral de hoy recuerda a:
San Samuel profeta: figura del Antiguo Testamento, último de los jueces de Israel y ungidor de Saúl y David como reyes.
San Filiberto de Tournus: abad benedictino del siglo VII, conocido por su labor evangelizadora en Francia.
San Oswin de Northumbria: rey mártir inglés del siglo VII, recordado por su humildad y bondad.
Beato Jorge Kaszyra: sacerdote mártir polaco, asesinado en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial por su fidelidad al Evangelio.
Por qué es importante el santoral
El santoral católico no solo es una lista de nombres, sino un recordatorio de la diversidad de caminos hacia la santidad. Cada santo refleja una forma distinta de vivir la fe, ya sea en la vida monástica, el servicio pastoral, la política, la misión o incluso el martirio.