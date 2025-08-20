Moretti regresará a la presidencia de San Lorenzo en medio de una crisis judicial y financiera

El retorno de Moretti se da en un momento crítico para la institución, que enfrenta un pedido de quiebra por parte del fondo suizo AIS Group. La deuda millonaria se originó durante la gestión de Marcelo Tinelli, a fines de 2019 y comienzos de 2020, en plena pandemia. El préstamo de cuatro millones de dólares fue entregado en dos etapas y estaba destinado a cubrir gastos corrientes, entre ellos los fichajes de Ángel y Óscar Romero. Como garantía, San Lorenzo cedió parte de los derechos económicos de Adolfo Gaich, pero los incumplimientos posteriores llevaron a que el fondo reactivara la demanda judicial, que hoy incluye intereses y penalidades.