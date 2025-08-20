Moretti regresará a la presidencia de San Lorenzo en medio de una crisis judicial y financiera

San Lorenzo vuelve a estar en el centro de la escena política e institucional. Marcelo Moretti, elegido presidente en diciembre de 2023, notificó oficialmente su regreso al cargo tras la licencia que tomó en abril, en medio de la polémica por un video que lo involucraba en un presunto caso de coimas. El dirigente encabezará el próximo lunes la reunión de Comisión Directiva, en lo que será su primer movimiento desde su reincorporación.
El retorno de Moretti se da en un momento crítico para la institución, que enfrenta un pedido de quiebra por parte del fondo suizo AIS Group. La deuda millonaria se originó durante la gestión de Marcelo Tinelli, a fines de 2019 y comienzos de 2020, en plena pandemia. El préstamo de cuatro millones de dólares fue entregado en dos etapas y estaba destinado a cubrir gastos corrientes, entre ellos los fichajes de Ángel y Óscar Romero. Como garantía, San Lorenzo cedió parte de los derechos económicos de Adolfo Gaich, pero los incumplimientos posteriores llevaron a que el fondo reactivara la demanda judicial, que hoy incluye intereses y penalidades.
En paralelo, el “coima-gate” que derivó en la licencia de Moretti sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Alejandro Rojas, quien confesó haber filmado la cámara oculta en la que se veía al presidente recibiendo dinero. Según su testimonio, fue contratado para montar una “cama” y grabar al dirigente, aunque aseguró que el dinero correspondía a otra deuda y no a un hecho de corrupción. Rojas reconoció estar arrepentido y admitió que la difusión del video causó un daño enorme a la figura del empresario.
El regreso de Moretti coincide además con la renuncia de Julio Lopardo, quien había quedado como máxima autoridad durante la licencia y decidió dejar el cargo de vicepresidente primero, aunque seguirá vinculado como vocal. Con este movimiento, la conducción de San Lorenzo vuelve a quedar en manos de quien fue electo por los socios, pero el desafío inmediato será enfrentar el proceso judicial y encontrar soluciones financieras que permitan evitar un desenlace aún más grave.
El clima en Boedo está cargado de tensión y expectativa: los próximos días serán claves para definir no solo el futuro institucional del club, sino también la credibilidad de su dirigencia.