AFA confirmó la fecha y el horario del partido entre Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata

AFA confirmó la programación de la fecha 7 del Clausura, en la que Atlético tendrá que viajar a La Plata para enfrentar a Gimnasia y Esgrima. El encuentro se jugará el lunes 1 de septiembre, desde las 17, en el "Bosque".
El cruce contra el “Lobo” se presenta como un duelo clave en la pelea por mantenerse en la zona de playoffs de la Zona B. Atlético llega con la necesidad de sumar puntos para consolidar su lugar entre los ocho primeros, mientras que Gimnasia está séptimo y también busca alejarse de la zona baja de la tabla Anual.
El contexto del “Decano”
Atlético atraviesa un Clausura de irregularidad, pero logró sostenerse en puestos de clasificación gracias a la resiliencia mostrada en los últimos partidos. Hasta el momento, tiene seis puntos y se mantiene como octavo.
El partido frente a Gimnasia será además una nueva prueba fuera de casa, un terreno donde el “Decano” no consiguió los resultados esperados este año –solo ganó un partido en esta condición- y que busca mejorar en este segundo semestre.
Atlético ya tiene la mira puesta en el próximo desafío: el lunes 1 de septiembre, a las 17, visitará a Gimnasia con la ilusión de sumar tres puntos que pueden resultar decisivos en su camino en el Clausura.