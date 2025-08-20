Secciones
DeportesAtlético Tucumán

AFA confirmó la fecha y el horario del partido entre Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata

El encuentro se jugará el lunes 1 de septiembre, desde las 17, en el "Bosque".

AFA confirmó la fecha y el horario del partido entre Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata
Hace 14 Min

AFA confirmó la programación de la fecha 7 del Clausura, en la que Atlético tendrá que viajar a La Plata para enfrentar a Gimnasia y Esgrima. El encuentro se jugará el lunes 1 de septiembre, desde las 17, en el "Bosque".

El cruce contra el “Lobo” se presenta como un duelo clave en la pelea por mantenerse en la zona de playoffs de la Zona B. Atlético llega con la necesidad de sumar puntos para consolidar su lugar entre los ocho primeros, mientras que Gimnasia está séptimo y también busca alejarse de la zona baja de la tabla Anual.

El contexto del “Decano”

Atlético atraviesa un Clausura de irregularidad, pero logró sostenerse en puestos de clasificación gracias a la resiliencia mostrada en los últimos partidos. Hasta el momento, tiene seis puntos y se mantiene como octavo.

El partido frente a Gimnasia será además una nueva prueba fuera de casa, un terreno donde el “Decano” no consiguió los resultados esperados este año –solo ganó un partido en esta condición- y que busca mejorar en este segundo semestre.

Atlético ya tiene la mira puesta en el próximo desafío: el lunes 1 de septiembre, a las 17, visitará a Gimnasia con la ilusión de sumar tres puntos que pueden resultar decisivos en su camino en el Clausura.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
4

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
5

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos
6

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo San Martín-Deportivo Maipú e Independiente-U de Chile?

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo San Martín-Deportivo Maipú e Independiente-U de Chile?

Racing sufrió para vencer a Peñarol y se cruzará con Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing sufrió para vencer a Peñarol y se cruzará con Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Comentarios