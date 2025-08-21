¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

El mensaje que estos egresados quisieron transmitir resonó con fuerza en las redes sociales. "Nosotros vinimos a demostrar que no toda la diversión se encuentra en fiestas y alcohol", expresó una de las alumnas, reflejando el espíritu de un viaje que iba más allá de la mera celebración. Las imágenes que compartieron mostraban recorridos por sitios únicos, momentos de convivencia grupal y el descubrimiento de costumbres y tradiciones locales. Cada excursión, cada actividad cultural, sumó para estos egresados un valor incalculable, confirmando que los mejores recuerdos nacen de las experiencias más auténticas.