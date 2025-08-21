Secciones
¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Los estudiantes de este colegio de Rosario decidieron cambiar Bariloche por un destino de nuestra región.

El inusual destino del norte que eligieron estos egresados. Foto: Vía País. El inusual destino del norte que eligieron estos egresados. Foto: Vía País.
Hace 3 Hs

Cuando se habla de viajes de egresados en Argentina, la mente de los estudiantes viaja automáticamente a los boliches frente al lago y las aventuras en el Cerro Catedral de Bariloche. Sin embargo, este año, un grupo de alumnos de Rosario decidió desafiar la tradición y las expectativas, para celebrar su gira de egresados en un destino del norte poco usual, como lo es Salta.

Los egresados del Complejo Educativo IEMA de Rosario apostaron por un destino diferente, y decidieron cambiar la mítica gira por el sur del país para trasladarse al extremo norte. Antes de partir, muchas opiniones externas les advirtieron: "Se van a arrepentir toda la vida". Pero haciendo oídos sordos a las críticas, estos estudiantes decidieron hacer su propio camino.

Salta, ¿un nuevo destino para los egresados?

Pero la experiencia de estos egresados estuvo lejos de ser una decepción. El curso compartió su inusual viaje por el norte en su cuenta de Tik Tok @promo25.ceciema y rápidamente se volvió viral. Allí dejaron en evidencia que los imponentes paisajes de Salta, la calidez de su gente y las noches de música y cultura superaron con creces cualquier pronóstico negativo.

El mensaje que estos egresados quisieron transmitir resonó con fuerza en las redes sociales. "Nosotros vinimos a demostrar que no toda la diversión se encuentra en fiestas y alcohol", expresó una de las alumnas, reflejando el espíritu de un viaje que iba más allá de  la mera celebración. Las imágenes que compartieron mostraban recorridos por sitios únicos, momentos de convivencia grupal y el descubrimiento de costumbres y tradiciones locales. Cada excursión, cada actividad cultural, sumó para estos egresados un valor incalculable, confirmando que los mejores recuerdos nacen de las experiencias más auténticas.

Un debate sobre las formas de vivir el último año

Lejos de cualquier arrepentimiento, los jóvenes rosarinos afirmaron que Salta no solo cumplió, sino que superó ampliamente sus expectativas. La amabilidad de sus habitantes, la majestuosidad de los escenarios naturales y un ambiente que se distingue de los tradicionales viajes de egresados fueron, sin duda, los pilares de su vivencia. Este singular caso alcanzó la viralidad rápidamente, abriendo un debate sobre las formas de vivir y celebrar el cierre de una etapa tan significativa como la escolar.

