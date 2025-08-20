Descubren una pequeña luna en Urano que se puede atravesar en dos horas

El cielo de Urano cuenta con un minúsculo acompañante que estuvo oculto por mucho tiempo. Pero el poderoso Telescopio Espacial James Webb (TSJW) a través de una serie de observaciones infrarrojas, logró descifrar aquel diminuto astro celeste y se trata del satélite natural número 29 del séptimo planeta del Sistema Solar.
Esta nueva luna fue denominada provisoriamente como S/2025 U1 y la comunidad astronómica deberá esperar a que la denominación sea aprobada por la Unión Astronómica Internacional (IAU), la principal autoridad en la asignación de nombres y designaciones oficiales a los objetos astronómicos.
La NASA anunció este martes que un particular astro se sumaba a la lista del planeta con más lunas del Sistema Solar. Se trata de un diminuto satélite natural, de apenas unos 10 kilómetros de diámetro (una distancia que se puede recorrer a pie en unas dos horas a paso rápido), que amplía la "pandilla lunar" de Urano a 29.
¿Cómo descubrieron la nueva luna?
Los especialistas del Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI) de Colorado logró identificar el astro a través de exposiciones largas con la cámara NIRCam del TSJW. Los expertos advirtieron que el satélite permaneció oculto incluso para la sonda Voyager 2 durante su histórico sobrevuelo a Urano hace unos 40 años, probablemente por su tenue brillo y su pequeño tamaño.
Las particularidades de las lunas de Urano
Ningún otro planeta del Sistema solar tiene tantas lunas internas pequeñas como Urano y sus complejas interrelaciones con los anillos “apuntan a una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas”, dijo Matthew Tiscareno, del Instituto SETI (EE UU).
Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Cerca de la mitad son pequeñas y orbitan el planeta a corta distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva a 29 el total de lunas del planeta.
La nueva adición podría indicar la existencia de más lunas diminutas que esperan ser descubiertas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.
“Probablemente hay muchas más de ellas y solo necesitamos seguir buscando”, afirmó.