Seguí el debate: Diputados define si revierte los vetos de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei enfrenta este miércoles una sesión decisiva en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca revertir varios vetos presidenciales a proyectos de emergencia y por distribución de fondos federales a las provincias.
La administración libertaria seguirá de cerca el debate, manteniendo su postura en que las iniciativas podrían comprometer las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los temas centrales a tratar se encuentran los vetos a:
- La moratoria previsional: una medida que buscaba ampliar la cobertura jubilatoria a quienes no cumplen con los años de aportes.
- La Ley de Emergencia en Discapacidad: un veto presidencial que generó un fuerte rechazo social y una masiva movilización.
- Aumentos a los haberes jubilatorios: una iniciativa que buscaba mejorar los ingresos de los jubilados.
- Financiamiento de infraestructura: particularmente, para obras en Bahía Blanca tras las inundaciones.
- Además de los vetos, el temario incluye proyectos impulsados por los gobernadores, como el uso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la discusión sobre el impuesto a los combustibles.