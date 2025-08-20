River, obligado a ganar en la Copa Libertadores: ¿qué equipo prepara Marcelo Gallardo para la revancha?

Mediocampo en disputa

El gran foco de la semana estuvo en el mediocampo. Giuliano Galoppo, autor de dos goles frente a Godoy Cruz y con un presente en alza, se ganó un lugar entre los titulares. Su capacidad para llegar al gol lo convierte en una carta muy tentadora para un River que necesita romper el cero en la serie. El que perdería su lugar es Kevin Castaño, de flojo rendimiento en este semestre.