River, obligado a ganar en la Copa Libertadores: ¿qué equipo prepara Marcelo Gallardo para la revancha?

River se prepara para un partido decisivo. Este jueves recibirá a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El 0-0 en Asunción dejó la serie completamente abierta y el equipo de Marcelo Gallardo deberá imponerse frente a su gente para avanzar de ronda.
El encuentro se disputará desde las 21.30, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. En la previa, “Muñeco” define una formación con varias novedades respecto del último partido por el Torneo Clausura y también con variantes en relación al once que suele elegir en los compromisos internacionales.
Mediocampo en disputa
El gran foco de la semana estuvo en el mediocampo. Giuliano Galoppo, autor de dos goles frente a Godoy Cruz y con un presente en alza, se ganó un lugar entre los titulares. Su capacidad para llegar al gol lo convierte en una carta muy tentadora para un River que necesita romper el cero en la serie. El que perdería su lugar es Kevin Castaño, de flojo rendimiento en este semestre.
Además, la otra gran incógnita está en el costado derecho: Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández, dos históricos campeones de América con River en 2018, pelean por ser el cuarto volante o extremo. El colombiano dejó atrás un traumatismo de rodilla y está disponible; Fernández viene de ser una de las figuras contra Godoy Cruz y también reclama continuidad. El juvenil Santiago Lencina, que había sumado minutos, corre desde atrás.
En la zaga central también habrá definiciones de último momento. Lucas Martínez Quarta ya se recuperó de un esguince de rodilla y pelea el lugar con Sebastián Boselli para acompañar a Paulo Díaz. Gallardo decidirá según cómo vea físicamente a “Chino” en la última práctica.
Por los costados no hay dudas: Gonzalo Montiel irá por derecha y Marcos Acuña ocupará el lateral izquierdo.
El plantel atraviesa un momento complejo por las lesiones. Además de Martínez Quarta, que está en condiciones de volver, el otro caso es el de Maximiliano Salas. El delantero aún no recibió el alta definitiva y recién estaría disponible para el partido frente a Lanús por el Clausura.
Otra noticia que sacudió al mundo River fue la operación de Germán Pezzella. El defensor sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y tendrá varios meses de recuperación.
Libertad, por su parte, buscará dar el golpe en el Monumental y volver a meterse en los cuartos de final de la Libertadores, algo que no logra desde 2020.
El partido de este jueves será una prueba de carácter para River, que en los últimos meses levantó su nivel y encadenó buenos resultados. Ahora, frente a su gente, tendrá la obligación de dar un paso adelante en la Copa y seguir en carrera por el gran objetivo de la temporada.
La posible formación de River
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
La posible formación de Libertad
Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; y Gustavo Aguilar.