River ganó en el Clausura, pero la salida de Lanzini y las bajas obligan a Gallardo a mover las piezas

La victoria de River contra Godoy Cruz dejó buenas sensaciones futbolísticas, aunque la alarma se encendió por las molestias de Juan Fernando Quintero y Fabricio Bustos. El colombiano, que había salido en el entretiempo tras un golpe en la rodilla izquierda, no presentó secuelas y estará disponible para la revancha con Libertad por la Copa Libertadores. En cambio, Bustos sufrió un esguince de tobillo y su evolución es incierta.