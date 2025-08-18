River ganó en el Clausura, pero la salida de Lanzini y las bajas obligan a Gallardo a mover las piezas

La victoria de River contra Godoy Cruz dejó buenas sensaciones futbolísticas, aunque la alarma se encendió por las molestias de Juan Fernando Quintero y Fabricio Bustos. El colombiano, que había salido en el entretiempo tras un golpe en la rodilla izquierda, no presentó secuelas y estará disponible para la revancha con Libertad por la Copa Libertadores. En cambio, Bustos sufrió un esguince de tobillo y su evolución es incierta.
No obstante, Marcelo Gallardo también espera por Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta, ya recuperados casi al 100% de sus lesiones de rodilla.
Lo cierto; es que el triunfo también dejó señales positivas en cuanto a rendimientos. Sebastián Driussi volvió a la titularidad tras más de dos meses y ratificó su jerarquía con dos goles. Giuliano Galoppo, con un doblete, mostró su capacidad para llegar al área y fue destacado por el “Muñeco”. En tanto que Ignacio Fernández aportó experiencia y claridad, mientras que Matías Galarza brindó equilibrio en el complemento.
Lanzini se marcha a Vélez
Otra novedad en el mundo River fue el futuro de Manuel Lanzini. Sin lugar en la consideración de Gallardo y separado del plantel desde el regreso del Mundial de Clubes, el volante de 32 años acordó su salida a Vélez hasta diciembre de 2026. El acuerdo, similar al de Rodrigo Aliendro con el “Fortín”, incluye un resarcimiento económico y le permitirá jugar todas las competencias, evitando complicaciones reglamentarias.